"Революція або війна": російський поет змоделював кінець Путіна

Кінець режиму президента Росії Володимира Путіна покладе революція або війна. Мирне завершення його правління не буде можливим саме через встановлену ним диктатуру.

Таку думку висловив російський поет Дмитро Биков в статті для "Собеседника". Він нагадав, що Путін тримається за владу вже цілих 20 років. Адже 9 серпня 1999 року тодішній президент Росії Борис Єльцин привів його в політику, призначивши прем'єром.

"Підсумок путінському правлінню буде підводитися не зараз – тоді у нас буде набагато більше інформації, оскільки Путін буде зміщений або в результаті революції, або в результаті розв'язаної ним війни. Мирних сценаріїв він – або його силове оточення – практично не залишає, хоча сильний російський Бог. Ось тоді – підозрюю, що значно раніше 2024 року – можна буде розставляти крапки над П. Але вже сьогодні цілком очевидні як беззастережно погані, так і беззастережно прекрасні підсумки путінського правління", – пише Биков.

Поганими підсумками епохи Путіна, вважає він, є те, що Росія витратила 20 років не на поступальний розвиток, а на відкочування назад. Крім того, вона багато в чому реставрувала дорадянський монархізм, дорадянський націоналізм і дорадянську державну релігійність, а замість наукового, культурного і соціального прориву побачила істотну деградацію, яка зачепила майже всі сфери її життя.

Не менш негативними наслідками правління Путіна Биков називає репресії, нехтування Конституцією, ліквідацію суду, всевладдя каральних органів, штучний розкол країни на непримиренних "кримнашистів" і настільки ж непримиренних опозиціонерів, моральне розтління, корупцію, безмежний рівень державної брехні, цинізму і злодійства.

Володимир Путін

"Все це проекція особистості Путіна, віддзеркалювання його рис, яке неминуче при авторитарному правлінні – як колективна параноя при Сталіні або колективний сонний маразм за Брежнєва", – зазначає поет.

Разом з тим, він зазначив і позитивні зміни, які відбулися при Путіні. Биков вважає, що в російському суспільстві з'явилися зародки протестного руху, в якому бере участь вже нове покоління.

"До плюсів відніс би я і остаточне скидання масок, тобто викриття російської ідеї – відстрочене, половинчасте, але все ж наочне формування російського фашизму, його репресивної програми, ідеології, міжнародної стратегії", – резюмував Биков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Павло Казарін вважає, що Україні не варто очікувати, що її проблеми вичерпаються зі смертю президента Росії Володимира Путіна. Адже насправді головна загроза – це те, що країна-агресор продовжує існувати в імперському контексті.

У свою чергу журналіст Роман Цимбалюк також вважає, що надія на те, що всі проблеми України вирішаться після смерті президента Росії Володимира Путіна, є спрощенням ситуації. Бо насправді все залежить не від нього, а від мільйонів росіян, які підтримують всі його дії.

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