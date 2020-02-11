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11 лютого • оновлено в 03:38
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"Решта брехні не смішить?" Росіян розгнівала істерика ведучої на жебрацькі виплати

1.1т
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В мережі почали з'являтися гнівні коментарі у відповідь на те, що напередодні в Росії телеведуча голосно розсміялася під час зйомки сюжету про підвищення виплат пільговим категоріям громадян.

Так, на сторінці в Twitter "Сібірь.Реаліі" припустили, що тепер журналістку найімовірніше звільнять і порадили не дивитися відео для її ж блага.

"Тепер її точно виженуть з роботи. А працює вона на" ДТРК-Камчатка ". Підтримайте її, не дивіться це відео ні в якому разі", – сказано в повідомленні.

"Решта брехні не смішить?" Росіян розгнівала істерика ведучої на жебрацькі виплати

У коментарях користувачів розгнівало, чому решта брехні російських чиновників телеведучих не смішить.

"Тобто решта нескінченної брехні не смішить? Тільки пільги? З ким не буває. Не виженуть. Це ж професіоналка. Як і все ДТРК", "Вона зробила розрахунок в розумі того, що написано. А той, хто видавав цей документ офіційні дані не проводив. їй не вистачило путріатізма промовчати. молода ще. Робота в держструктурах їй не світить", – пишуть в коментарях.

У Telegram-каналі "Разбираются.Потерпите" назвали поведінку ведучої ідеєю для стартапу.

"Ідея для стартапу: відкрити новинний канал, де ведуча буде тупо ржати 24 години на добу", – сказано в повідомленні.

Коментатори відзначають, що в Росії приводів "для сміху більше, ніж достатньо".

"Памперси доведеться закуповувати", "А що, "новин" для цього з надлишком!", "Приводів вже більш, ніж достатньо", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча новин на одному з проросійських каналів розсміялася через власного фейк. Вона розповідала про те, що українські військовослужбовці нібито слухають сепаратистський радіо.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
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