"Яхти? А як же!" Названий головний компромат на патріарха Кирила

Головний компромат, що кидає тінь на репутацію Російської православної церкви і її глави патріарха Кирила – співпраця цієї церковної структури з режимом президента Росії Володимира Путіна.

"Цієї репутації давно немає, тому що РПЦ – складова частина кривавого Путіна", – заявив OBOZREVATEL історик церкви Арсен Зінченко.

У контексті історії з яхтою "Паллада" вартістю 4 мільйони доларів, що належить РПЦ, він зауважив: "Яхти? А як же! Вони – владна верхівка. Для них махання кадилом, тобто зображення з себе священнослужителів – це їх поза, в якій вони заробляють статус і гроші".

Патріарх Кирил Офіційний сайт РПЦ

Зінченко закликав розділяти церкву як інститут від "церковних вельмож". Церква – це, перш за все, прості миряни і священики, які з вірою моляться, ходять до церкви. А ці церковні вельможі завжди були причиною церковних смут, зокрема ы в Українській православній церкві".

"Ця ситуація глибоко аморальна. Але найгірше, що РПЦ і її філія в Україні, якою командує Онуфрій, прямо пов'язана з кривавою війною путінського режиму проти українського народу", – резюмував історик.

Як писав OBOZREVATEL, на яхті глави РПЦ патріарха Кирила "Паллада" помітили компанію молоді, в тому числі і майже оголену дівчину в бікіні. Пізніше в РПЦ заявили: їм про це нічого не відомо.

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