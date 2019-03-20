Ремонту не підлягає: стало відомо про нове космічне фіаско Росії

Багатоцільовий лабораторний модуль (МЛМ) "Наука" для МКС після завершення ремонту втратить ключову функцію, завдяки якій він міг би стати основою Російської національної орбітальної станції.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело у ракетно-космічній галузі. Уточнюється, що прийнято рішення замінити в ньому паливні баки.

"Однак, нові не розраховані на багаторазове використання, вони одноразові. Таким чином, заміна дозволить модулю після виведення на низьку орбіту ракетою" Протон "власним ходом дістатися і пристикуватися до МКС, але баки не можна буде дозаправляти паливом", – відзначило джерело.

Life.ru

Зазначено, що МЛМ не можна буде в разі завершення експлуатації станції в 2024 році відокремити. Застосування первинних багаторазових баків дозволяло використовувати його в даній якості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в конструкції російського розгінного блоку "Фрегат", який повинен вивести на орбіту перші тестові супутники британської системи OneWeb, знайшлася тріщина.

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