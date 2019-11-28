Ректор МДУ розповів про дочку Путіна

Катерина Тихонова, яку називають дочкою президента Росії Володимира Путіна, була дуже дисциплінованою студенткою.

Тихонову охарактеризував ректор МДУ Віктор Садовничий у інтерв'ю "Ведомостям". Зараз дочка президента РФ працює заступницею проректора в тому ж університеті.

"Я ніколи не питаю у своїх учнів, хто їхні батьки. До мене ніхто ніколи щодо неї не звертався", – сказав Садовничий.

Він додав, що познайомився з Тихоновою, коли та навчалася в Інституті країн Азії і Африки МДУ. За словами ректора, вона вступила на механіко-математичну магістратуру на загальних підставах і "блискуче" захистила кандидатську дисертацію.

"Я знаю її як дуже працелюбну і дисципліновану студентку. Треба розуміти, що захиститися на математичній раді – зробити дисертацію, опублікувати роботи – тут халтури бути не може. Там формули, теореми, це треба зробити. Вона зробила, вона талановита", – стверджує Садовничий.

Сам ректор МДУ став науковим керівником Тихонової. "Відкриті медіа" повідомляють, що за останні 10 років він був науковим керівником під час написання дисертацій лише тричі.

Садовничий мав покинути ВНЗ за віком наприкінці поточного року. Однак в листопаді Держдума РФ ухвалила поправку, завдяки якій він може залишатися на посаді скільки завгодно.

Дочка Путіна Катерина Тихонова Факти

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