"Абсолютно віртуальний": Кисельов оцінив рейтинг Путіна

Соціологічні опитування, які демонструють різке падіння рейтингу довіри президента Росії Володимира Путіна, не можуть бути "конвертовані в серйозні політичні зміни".

"Поки що це щось абсолютно віртуальне", — заявив у блозі OBOZREVATEL журналіст і телеведучий Євген Кисельов.

Коментуючи останнє соцопитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, згідно з яким рейтинг довіри Путіна знизився до позначки 31,7% порівняно з 47,4% у минулому році, журналіст зауважив: "Рейтинг довіри до нього досяг історичного мінімуму, але водночас торік на президентських виборах він показав історичний максимум — найвищий результат".

Володимир Путін на пленарному засіданні медіафоруму незалежних регіональних і місцевих ЗМІ Офіційний сайт президента Росії

У цьому контексті він додав: "Я розумію, що це не демократичні, не прозорі, не чесні вибори, але це те, що перебуває у реальній практичній площині. Путіну треба було вкотре переобратися — і цей результат був йому забезпечений зусиллями тієї адміністративно-командної системи, яка склалася за майже 20 років його правління".

Так, "соціологічні виміри, які роблять ті чи інші інститути громадської думки, — це поки щось абсолютно віртуальне, яке навряд чи буде трансформовано, конвертовано в якісь серйозні політичні зміни", — підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський політик Ілля Яшин заявив про те, що різке падіння рейтингу Путіна є не особистою, а системною проблемою Росії.

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