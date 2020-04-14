Рейтинг Путіна знову впав: з'явилося свіже опитування

38% росіян вважають, що президент РФ Володимир Путін висловлює інтереси олігархів, банкірів і великих підприємців, а з симпатією до нього ставляться лише 29% громадян.

Про це свідчать дані "Левада-центру", передають "Ведомости". Вперше за весь час досліджень з 2000 року олігархи за цим показником обійшли силовиків, про відстоювання Путіним інтересів яких говорять 37% респондентів. У жовтні 2017 року це співвідношення було 41 на 31% на користь силовиків.

Крім того, чверть опитаних вважає, що Путін висловлює інтереси чиновників – це трохи менше ніж в 2017 році.

Володимир Путін

Крім того, не в кращу сторону змінюється і загальне ставлення росіян до президента. Сума позитивних оцінок продовжує падати другий рік поспіль: у жовтні 2019 році з "захопленням і симпатією" до Путіна ставилися 32% опитаних (проти 42% в квітні 2017 року), а в березні 2020 – 29% (для порівняння: в березні 2015 цей показник становив 47%).

Негативні оцінки (антипатія і огида) трохи виросли (з 11 до 13%), а нейтральні майже не змінилися – 60% проти 61% півроку тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни розійшлися в поглядах на обнулення президентських термінів лідера Володимира Путіна – підтримали менше половини опитаних.