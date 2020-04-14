Головна Новини
14 квітня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Рейтинг Путіна знову впав: з'явилося свіже опитування

Читати матеріал російською

38% росіян вважають, що президент РФ Володимир Путін висловлює інтереси олігархів, банкірів і великих підприємців, а з симпатією до нього ставляться лише 29% громадян.

Про це свідчать дані "Левада-центру", передають "Ведомости". Вперше за весь час досліджень з 2000 року олігархи за цим показником обійшли силовиків, про відстоювання Путіним інтересів яких говорять 37% респондентів. У жовтні 2017 року це співвідношення було 41 на 31% на користь силовиків.

Крім того, чверть опитаних вважає, що Путін висловлює інтереси чиновників – це трохи менше ніж в 2017 році.

Володимир Путін

Володимир Путін

Крім того, не в кращу сторону змінюється і загальне ставлення росіян до президента. Сума позитивних оцінок продовжує падати другий рік поспіль: у жовтні 2019 році з "захопленням і симпатією" до Путіна ставилися 32% опитаних (проти 42% в квітні 2017 року), а в березні 2020 – 29% (для порівняння: в березні 2015 цей показник становив 47%).

Негативні оцінки (антипатія і огида) трохи виросли (з 11 до 13%), а нейтральні майже не змінилися – 60% проти 61% півроку тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни розійшлися в поглядах на обнулення президентських термінів лідера Володимира Путіна – підтримали менше половини опитаних.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Qurd Boz
Qurd Boz
Вставай Россия, умойся и скинь с себя сревневековое ярмо...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обозята,что молчите про крымский мост и туристов? тема актуальная для таких как вы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А ПутЕн - оно!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги