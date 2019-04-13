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Рейтинг Путіна впав: російський журналіст заявив про незворотні наслідки

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Зниження електорального рейтингу президента Росії Володимира Путіна має практично незворотній характер.

Цифра в 55% це дуже солідний результат, сказав в коментарі OBOZREVATEL російський журналіст Олександр Риклін, але важливо розуміти наскільки ця тенденція довгострокова і як вона буде далі розвиватися.

"У цій тенденції є дві складових – економічна і політична. Політична полягає на мій погляд в наступному, ось цей мобілізаційний ефект, який з 2014 року тут весь час набирав обертів, він вичерпується. Люди зраділи, що "кримнаш" і перестали, це пішло на другий план. А на перший план виходять економічні проблеми, які стають дедалі помітніими, тому що платоспроможність населення падає", – говорить Риклін.

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На думку росіянина, ця тенденція носить практично незворотний характер, тому що у російської влади більше не залишилося інструментарію для роздування рейтингу.

"На військову агресію, як з Кримом і Донбасом сил більше немає. Це може бути тільки актом відчаю, і це вже буде зовсім бездумний вчинок, і ця влада вже на це не здатна. Є ще одна проблема, яка полягає в тому, що сьогодні за допомогою економічного інструментарію не вирішуються економічні проблеми Росії. Тому що політична ситуація зайшла так далеко, що економікою вже справу не виправити, ніякі реформи вже тут не спрацюють", – сказав російський журналіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

Але незважаючи на всі рейтинги, на думку Рикліна, російський президент не здасть назад і не змінить свій політичний курс.

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"Міняти свій політичний курс, віддавати Крим і йти на поступки по Донбасу Путін не буде. Я думаю, що з падінням популярності цієї влади, в цілому, і Путіна зокрема, режим всередині буде посилюватися, але мені здається, що він не та людина, яка готова визнавати свої помилки, і в цьому сенсі свою політику коригувати. Якісь дрібні послаблення будуть, але в цілому світ має розуміти, що у Путіна цієї опції немає", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік рейтинг довіри Путіну впав на 23%. Найбільше на падіння вплинуло подорожчання бензину і пенсійна реформа.

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Ну у вашего 16-ть %-ов и ничего, "выберете" его еще раз ...
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