Рейтинг Путіна впав: главі РФ вказали на фатальний промах

Бажання президента Росії Володимира Путіна обмежити свободу слова в мережі пов'язане з падінням його політичного рейтингу, проте є досить запізнілим.

Таку думку висловила професор університету New School в Нью-Йорку, політолог Ніна Хрущова, передає "Радіо Свобода".

"Зараз у Путіна найнижчий рейтинг довіри з самого початку його існування. Природно, як тільки рейтинг йде вниз і є небезпека якихось збурень, то перше бажання Кремля, незалежно від того, Путін чи це, Сталін, хто завгодно, Петро Перший, у Кремля з'являється бажання моментально закрутити гайки. Оскільки завжди перше звинувачення протестувальників в тому, що вони куплені Заходом і це все рука Заходу, то, природно, інтернет — гідна мішень", — сказала вона.

"І знову ж Путін запізнився в цьому своєму прагненні, скажімо, в порівнянні з Туреччиною, з Ердоганом, в порівнянні з Сі Цзіньпіном в Китаї. Цей процес таких авторитарних скорочень йде, і Росія теж включається в цей певний потік. Оскільки все погане, свобода йде через Захід, через інтернет, через образу величності і так далі, то це потрібно скорочувати", — зазначила Хрущова.

Нагадаємо, довіру Путіну в останніх дослідженнях висловили лише 32% росіян. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує таке падіння Україні та світу в цілому.

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