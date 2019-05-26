Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму: що відбувається

Рейтинг довіри росіян президентові Володимиру Путіну оновив історичний мінімум і знизився до 31,7 відсотка.

Такі дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. Це мінімальний показник з моменту початку проведення опитувань центром.

У травні 2018 року в ході аналогічного опитування про довіру Путіна підтримали 47,4 відсотка респондентів, в перший тиждень січня йому довіряли 33,4 відсотка, в березні – тільки 32. Довіра до президента стала знижуватися з літа 2018 року на тлі підвищення пенсійного віку, збільшення податку на додану вартість і падіння реальних доходів населення.

Володимир Путін

Проте Путіну росіяни все ще довіряють більше, ніж будь-якому іншому політику з опитування. На другому місці в рейтингу довіри з 14,8 відсотка – міністр оборони Сергій Шойгу, на третьому – глава МЗС Сергій Лавров (у нього 13 відсотків).

Також незмінним залишається показник схвалення Путіна – він становить 65,8 відсотка.

Нагадаємо, раніше довіру Путіну висловили лише 32% росіян. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує таке падіння України та світу в цілому.

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