Рейтинг Путіна в Росії впав до мінімуму: соціолог спрогнозував "голодні" бунти

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до рекордного мінімуму (59%), а через відсутність грошей і запасів продуктів в необхідних кількостях вже за два-три місяці в РФ можливі масові бунти.

Про це в інтерв'ю для "Бізнес Online" заявив голова "Левада-центру", соціолог Лев Гудков. Він підкреслив, що зараз у 70% громадян РФ взагалі немає ніякого фінансового запасу, і вони змушені виживати за рахунок незначних запасів їжі та позик.

Як наслідок, карантинні заходи, введені через пандемію коронавірусу, з кожним днем дедалі більше дратують росіян. Гудков зазначив, що поки відносна стабільність зберігається за рахунок фактора "російського терпіння", проте дуже скоро воно може закінчитися.

"Люди почнуть усвідомлювати, що настала межа. Протести у Владикавказі та на Чаяндинському родовищі в Якутії були першими "ластівками". За місяць-півтора ми можемо побачити конкретні форми протесту, вихід людей на вулиці або інші ексцеси, пов'язані з вимушеною самоізоляцією", – вважає Гудков.

Протести в Росії

Крім того, акцентував увагу соціолог, ще більшим страхом, ніж коронавірус, для росіян вже встигли стати безробіття і зниження рівня доходів.

Адже, згідно з опитуванням "Левада-центру", загрозу звільнення відчув вже кожен четвертий росіянин, а кожному третьому вже урізали зарплату.

Що стосується реакції влади країни на виникнення протестів, то вона, передбачає Гудков, буде залежати від категорій населення, які висловлять своє невдоволення. На думку експерта, політична еліта Кремля найбільше побоюється протестів організованих робітників на великих підприємствах. А до бунтів малого і середнього бізнесу вона поставиться спокійно й цинічно.

"У перших випадках будуть заходи компромісні, пов'язані також з виплатами якихось компенсацій тим, хто так чи інакше постраждали від коронавірусу і кроків влади. В іншому випадку будуть застосовуватися дуже жорсткі поліцейські заходи", – прогнозує Гудков.

На тлі зростання невдоволення росіян вельми показово виглядають і підсумки опитування "Левада-центру", які показали рекордний обвал рейтингу президента РФ Володимира Путіна.

Рівень підтримки влади в Росії "Левада-центр"

Так, тільки 59% респондентів заявили, що схвалюють діяльність глави держави. При цьому 33% опитаних дали негативну відповідь.

Слід зазначити, що 59% – це мінімальний історичний рівень підтримки Путіна за 20-річний період його перебування при владі. Попередній мінімум був зафіксований в листопаді 2013 року – 61%.

Що стосується діяльності російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, то її схвалили менше половини опитаних (46%), не схвалили 23%. У березні ці показники були на рівні 51% і 39% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський блогер Павло Іванов також висловив думку, що безстрокові "канікули", на які росіян відправила влада, вже скоро загрожують Кремлю "голодними" бунтами і по-справжньому масовими протестами.

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