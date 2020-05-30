Рейтинг довіри росіян до Путіна впав до рекордної позначки: результати соцопитування

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна серед громадян знизився до рекордних 25%.

Про це свідчать результати відкритого опитування "Левада-центру", проведеного 22-24 травня. На другому місці з 14% міністр оборони країни Сергій Шойгу, а на третьому з 11% – прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

При цьому 16% опитаних заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

Володимир Путін Lenta.ru

Соціологи також вказали на "повільне, але безперервне зниження схвалення діяльності" Путіна, що фіксується незалежно від методики опитування і формулювання запитання.

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Ядро твердих прихильників Путіна (які з власної волі висловлюють йому "довіру") складають люди старшого віку (37-38%), чиновники і бюджетники, тобто залежні від держави групи.

"Частка молоді, перш за все – учнів, тут мінімальна і становить 8-10%", – підкреслили в "Левада-центрі".

У попередньому опитуванні за квітень рейтинг Путіна був вищим на 3% – досягав 27%. Це було найнижчим показником за останні 14 років.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії обурилися статтею Bloomberg про те, що рейтинг довіри росіян до їхнього лідера Володимира Путіна впав до найнижчого показника.