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10 жовтня • оновлено в 13:58
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Рейтинг Путіна менше 10%: журналіст оцінив шанси Дудя стати президентом

1.8т Читати матеріал російською

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що реальний рейтинг президента Росії на сьогоднішній день становить менше 10%.

"Але це не має великого значення, тому що рейтинг рейтингом, а результати виборів мають дуже мало спільного з тим, що думають люди", – зауважив він в блозі OBOZREVATEL.

У контексті обговорення теми конкуренції за пост президента між Володимиром Путіним і телеведучим Юрієм Дудем, Яковенко заявив, що "поки що це умоглядна історія".

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Перш за все, відсутні достовірні дані про те, що рейтинг Дудя можна порівняти з рейтингом Путіна. "Так, Дудь дійсно популярний. В основному серед людей, які обирають YouTube замість телевізора. А це досить істотна меншість населення Росії. Тому при всій відносно невеликій підтримці Путіна, у мене є сильні сумніви, що Дудь має більшу підтримку", – сказав журналіст.

Юрій Дудь, Володимир Путін

Юрій Дудь, Володимир Путін

Далі – не зрозуміло, за яких обставин Путін і Дудь можуть разом опинитися у виборчому списку. Адже, згідно з конституцією РФ, чинний президент не може обиратися на новий термін. "Вони вирішують не проблему Дудя – вони вирішують проблему конституції", – зауважив Яковенко.

Якщо мова піде про дострокові вибори в результаті політичної кризи в країні і силового протистояння, то в цьому випадку шанси Дудя на перемогу також знижуються, оскільки "в умовах силового протистояння пріоритет мають люди в погонах", – констатував він.

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І, нарешті, "потрібна така дрібниця як бажання самого Дудя. Я думаю, він не дурна людина і він розуміє, що з ним буде, якщо він таке бажання проявить", – переконаний журналіст.

У той же час він визнав: ідея, вкинута в суспільну свідомість, може почати обростати "кістками і м'язами", щоб в певний момент матеріалізуватися.

Нагадаємо, Telegram-канал "Кремлевский мамковед" написав: "Джерела з Кремля повідомляють, що днями президенту на стіл поклали закрите соцопитування, в якому друге місце за довірою від населення посів Юрій Дудь. Даний факт сильно стурбував Путіна. У "Конторі" і АП схвильовані зростаючою популярністю блогера і мають намір найближчим часом вжити всіх необхідних превентивних заходів для дискредитації його".

Раніше в блозі OBOZREVATEL російський фінансист Слава Рабинович, коментуючи тему конкуренції Путіна і Дудя, сказав: "Конкуренція... кому...? Путіну...? У нас що, скасували диктатуру і запровадили демократію, з вільними, чесними, справедливими і демократичними виборами?"

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Вибори президента Росії
Особи
Юрій Дюдь Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
У Дудя вид еще более придурковатый, чем у Зе:-) Да ну нафик. А по поводу рейтинга пусть это яковенко не писсит. Даже продажно-купленная Левада-центр дает 67%.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Судьба России - в Божьей власти. Пусть Он, рукой Своей ведя, хранит её от трёх напастей: чумы, Майдана и Дудя. :)
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Рейтинг у Путина такой ,о котором мечтать можно любому президенту .... Дудь сказал ...Дудь знатный специалист , гомик дырявый
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