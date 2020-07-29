Рейтинг довіри росіян до Путіна рекордно обвалився: результати соцопитування

Борис Бондар Новини Росії 18:31, 29.07.2020 Оновлено: 18:49, 29.07.2020

Рейтинг довіри до президента РФ Володимира Путіна за три роки знизився з 59% до 23% – найменшого показника за цей час.

Про це свідчать дані соцдослідження російського "Левада-центру". Схвалюють діяльність Путіна на посаді президента 60% росіян, 33% – не схвалюють.

Найбільшу підтримку співгромадян російський президент отримав у 2015 році після анексії Криму – 87%.

Судячи з даних соціологів, із листопада 2017 року рейтинг довіри до Путіна постійно знижувався, лише іноді підвищуючись на один-два пункти.

Опитування проводили телефоном 24-25 липня, у ньому взяли участь 1617 осіб віком від 18 років.

Рейтинг довіри російським політикам
(Сайт "Левада-центру")
Динаміка рейтингу довіри Володимиру Путіну за роками
(Сайт "Левада-центру")

Як писав OBOZREVATEL, рейтинг президента Росії Володимира Путіна в травні 2020 року серед громадян РФ знизився до рекордних 25%. Про це свідчать результати відкритого опитування "Левада-центру", проведеного 22-24 травня.

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