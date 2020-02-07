У ліфті однієї з багатоповерхівок Москви російський пранкер повісив величезний портрет президента РФ Володимира Путіна.
Реакція жителів на такий "сюрприз" розвеселила користувачів мережі. Відповідне відео вийшло на YouTube-каналі "Блог Бабули" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Автором ідеї значиться блогер Башир Дохов. Він також розмістив у ліфті камеру відеоспостереження, сказавши, що робить це, щоб портрет "не вкрали".
Реакція на портрет Путіна в ліфті розвеселила мережу
Скрін відео
У розіграші взяли участь близько 20 людей різного віку. Більшість із них емоційно відреагували на "появу" в ліфті Путіна.
"Твою мать... ох**іли", "Що, це серйозно, що за х**нь", "Ай, комедія", "Який дурень повісив?" "Це що за л*йно? Ой, так не можна говорити", "What the f*ck. Ви що, знущаєтесь? А куди звернутися, я не хочу ось це ось дивитися", "Це найгірше, що могло статися з нашим будинком після капремонту", "Навіщо він тут?" "Зараз йому намалюють роги і вуса", – говорили мешканці багатоповерхівки.
Одна дівчина, сміючись, сфотографувалася на колінах перед зображенням Путіна.
Інший пасажир довго та мовчки розглядав портрет і лише вийшовши з ліфта видавив із себе: "Бл**ь, п**дець".
Скрін відео
Під кінець відео портрет упав, налякавши чоловіка, який перебував у ліфті. Він повісив його назад.
Скрін відео
Коментарі до ролика
Скріншот
Коментарі до ролика
Скріншот
Коментарі до ролика
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін привітав главу РПЦ патріарха Кирила з 73-річчям, що стало приводом для жартів у мережі.
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