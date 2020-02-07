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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Твою мать! Що за л*йно?" Реакція росіян на Путіна в ліфті розсмішила мережу: кумедне відео

9.9т
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У ліфті однієї з багатоповерхівок Москви російський пранкер повісив величезний портрет президента РФ Володимира Путіна.

Реакція жителів на такий "сюрприз" розвеселила користувачів мережі. Відповідне відео вийшло на YouTube-каналі "Блог Бабули" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Автором ідеї значиться блогер Башир Дохов. Він також розмістив у ліфті камеру відеоспостереження, сказавши, що робить це, щоб портрет "не вкрали".

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Реакція на портрет Путіна в ліфті розвеселила мережу

Реакція на портрет Путіна в ліфті розвеселила мережу

Скрін відео

У розіграші взяли участь близько 20 людей різного віку. Більшість із них емоційно відреагували на "появу" в ліфті Путіна.

"Твою мать... ох**іли", "Що, це серйозно, що за х**нь", "Ай, комедія", "Який дурень повісив?" "Це що за л*йно? Ой, так не можна говорити", "What the f*ck. Ви що, знущаєтесь? А куди звернутися, я не хочу ось це ось дивитися", "Це найгірше, що могло статися з нашим будинком після капремонту", "Навіщо він тут?" "Зараз йому намалюють роги і вуса", – говорили мешканці багатоповерхівки.

Одна дівчина, сміючись, сфотографувалася на колінах перед зображенням Путіна.

Інший пасажир довго та мовчки розглядав портрет і лише вийшовши з ліфта видавив із себе: "Бл**ь, п**дець".

Реакція росіян на Путіна в ліфті розсмішила мережу

Скрін відео

Під кінець відео портрет упав, налякавши чоловіка, який перебував у ліфті. Він повісив його назад.

Реакція росіян на Путіна в ліфті розсмішила мережу

Скрін відео

Коментарі до ролика

Коментарі до ролика

Скріншот

Коментарі до ролика

Коментарі до ролика

Скріншот

Коментарі до ролика

Коментарі до ролика

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін привітав главу РПЦ патріарха Кирила з 73-річчям, що стало приводом для жартів у мережі.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Теги
Youtube видео Новини Росії
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Савченко Александр
Савченко Александр
Как же мало вислоухим недoyмкaм для "счастья" нужно !
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2
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Пупырышкин Кузьма
Пупырышкин Кузьма
Повесть в Киевском лифте такого размера портрет Зеленского и на реакцию посмотрите. Для сравнения ;)
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lipatov serega
lipatov serega
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