Наконец-то случилось то, что должно было случиться уже давно. Слишком долго Путину и его лепрозорию приходилось действовать в режиме "ихтамнет", если не поймали за руку или не предоставили трупов "заблудившихся", а если такое таки случилось, то включался режим "они буквально вчера уволились". Такие длинные логические конструкции у деда Вовы все хуже держатся в деградирующем сознании, все больше погружающемся в деменцию.

Уже просто трудно упомнить, что ты вроде как рассказывал, что в Крыму действует какая-то "самооборона", а потом – награждаешь своих военных официальной медалью "за Крым", и в конце концов рассказываешь, что сам их туда послал и контролировал весь процесс, в частности, приказал "страховать" захват приготовленным к применению ядерным оружием.

Таких моментов скопилось уж слишком много, и самое неприятное во всем этом – подлый технический процесс. Путин сам пытался играть в старую совковую игру "А докажите!", или как говорил герой Арнольда Шварценеггера, игравшего совкового мента: "Какие ваши доказательства?", но даже он скоро понял, что этот номер уже не проходит.

В самом деле, на такой вызывающий вопрос может оказаться довольно быстрый и четкий ответ в стиле: "У меня все ходы записаны!", как это было с паломниками "Солсберецкого собора". Ведь сначала так было и сказано, мол – "англичанка гадит" и все это выдумки. Но нет, вслед за этим пошли в эфир доказательства в виде фото и видео паломников в том месте и в то время, когда была организована травля "новичком". Оно конечно, можно сказать, что видео – подделка, но ведь и англичане показали не все и мало ли что там у них еще есть?

Новини Путин расчленил Россию

В общем, это раньше надо было, чтобы рядом с местом событий оказалась съемочная группа или кто-то со скрытой камерой, а теперь каждый – "сам себе режиссер". У всех с собой имеется телефон, на который можно снять все, что угодно и в довольно хорошем качестве, достаточным для использования в виде доказательств.

А самое неприятное в этом деле то, что в принципе можно было бы назвать провокацией фото или видео, снятое кем-то, но телефоны имеются и у самих россиян и что хуже всего, у российских военных. С учетом того, в какую пиратскую банду выродилась их армия, и видео снимаются соответствующие.

Вот они радостно позируют у сбитого малазийского самолета, хвастаясь добытыми из обломков трофеями, а вот – они радостно обстреливают со своей территории Украину. Но есть жанр видео, который очень трудно отнести к чему-то вменяемому или цивилизованному. Речь идет о том потоке видео, который показывает пытки, которые вытворяют российские военные. Там же не только видео, там и звук имеется и вся эта совокупность показывает, в каких животных все это выродилось. Мы могли бы поставить сюда с десяток таких видео и огромное количество фото, но не станем. Кто хотел и мог – уже видел, а у нас речь немного о другом.

Просто смотрим, как все происходит. Очередная стая выродков мучительно убивает свою жертву, снимает это на видео и потом оно уходит на публику. Они явно гордятся тем, что делают.

Что делает их страна, их правоохранительные органы, их правительство, их глава государства, наконец? Ничего! А ведь это должно стать основанием для расследования, розыска и наказания выродков. Таковы их законы, по которым они обязаны все это сделать, но не делают. Это значит, что на самом верху решено, что это – нормально, а законы можно игнорировать или в конце концов – подправить.

То же самое и с уголовной статьей о наемничестве. Российские наемники уже воюют в десятках мест по всему миру. Известны места расположения их тренировочных баз, их руководство, да и действуют они согласовано с российским министерством обороны. Хоть это – уголовно наказуемое преступление.

И вот процесс пошел. Московия начала процесс изменения своего законодательства, которое не будет считать приведенные выше вещи преступлениями. Но внутреннее законодательство завязано на международных конвенциях, под которыми стоят подписи первых лиц государства, поэтому начинать надо с них, и Москва начала.

Сегодня стало известно, что РФ вышла из той части Женевской конвенции, регламентирующей правила ведения военных действий, которая регулирует неприкосновенность мирного населения в зоне боевых действий. Теперь вся та расчлененка, забивание кувалдой и массовые расстрелы – нормальное дело. Осталось подправить внутреннюю нормативно-правовую базу в части освобождения от ответственности граждан РФ, которые совершили военные преступления за ее границами. Все идет именно к этому.

Очевидно, что РФ уже открытым текстом сигнализирует миру о том, что вышла из перечня цивилизованных стран уже де-юре. Но цивилизованный мир как-бы не замечает этого. Там же "Северный поток -2", масло "Шредер" на хлебушек и так далее. Ну что же, Германия имеет исторический опыт того, как русский Ваня поступал с их мирным населением, но похоже – забыла. А такое забывать нельзя и понятно, почему.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.