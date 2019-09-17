"Ракова пухлина в тілі України": розкрита мета Путіна на зустрічі в "нормандському форматі"

На імовірній зустрічі лідерів "нормандського формату" в кінці вересня цього року, російський президент Володимир Путін спробує повернути Україні окуповані Росією території Донецької та Луганської областей на своїх умовах.

Допоможе в цьому главі Кремля узгодження і подальша реалізація так званої "формули Штайнмайера", яку Україна, Росія, Франція і Німеччина мають намір обговорити на майбутньому саміті, заявив в коментарі OBOZREVATEL російський юрист і директор інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа.

Володимир Путін

"Путіну потрібна вся Україна, і окуповані території "Л/ДНР "він буде використовувати на переговорах в "нормандському форматі" для того, щоб імплантувати цю "ракову пухлину" в політичне тіло України, за допомогою "формули Штайнмайера". А далі, за допомогою п'ятої колони, яка зараз дуже посилилася, знищити Україну, як державу і суб'єкт міжнародного права", – каже росіянин.

"Якщо йому вдасться продавити Зеленського, то разом з п'ятою колоною у нього відкривається інший план – ліквідація України", – заявив Шуліпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Наприкінці серпня канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі найближчим часом.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.

Президент України заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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