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17 вересня • оновлено в 17:41
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"Ракова пухлина в тілі України": розкрита мета Путіна на зустрічі в "нормандському форматі"

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На імовірній зустрічі лідерів "нормандського формату" в кінці вересня цього року, російський президент Володимир Путін спробує повернути Україні окуповані Росією території Донецької та Луганської областей на своїх умовах.

Допоможе в цьому главі Кремля узгодження і подальша реалізація так званої "формули Штайнмайера", яку Україна, Росія, Франція і Німеччина мають намір обговорити на майбутньому саміті, заявив в коментарі OBOZREVATEL російський юрист і директор інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Путіну потрібна вся Україна, і окуповані території "Л/ДНР "він буде використовувати на переговорах в "нормандському форматі" для того, щоб імплантувати цю "ракову пухлину" в політичне тіло України, за допомогою "формули Штайнмайера". А далі, за допомогою п'ятої колони, яка зараз дуже посилилася, знищити Україну, як державу і суб'єкт міжнародного права", – каже росіянин.

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"Якщо йому вдасться продавити Зеленського, то разом з п'ятою колоною у нього відкривається інший план – ліквідація України", – заявив Шуліпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини ЛНР Новини ДНР
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Юрий Шулипа предлагает Украине отказаться от Донбасса.
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