Радника голови "Роскосмосу" Сафронова заарештували за підозрою у держзраді. Фото та відео

Юрій Сергієнко Новини Росії 21:50, 7.07.2020 Оновлено: 22:13, 7.07.2020

Лефортовський районний суд Москви обрав запобіжний захід раднику глави "Роскосмосу" Івану Сафронову.

Він перебуватиме під вартою два місяці – до 6 вересня, повідомляє "Медуза" (шоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Суд заарештував Івана Сафронова на 2 місяці

Засідання суду почалося у відкритому режимі, проте за клопотанням слідчого було вирішено зробити його закритим.

Адвокат Сафронова зазначив, що обвинувачення його підзахисному планують пред'явити 13 липня.

Захист має намір оскаржити арешт радника голови "Роскосмосу".

Біля Лефортовського райсуду зібралися люди

(Відео – Telegram РИА Новости)

Як повідомляв OBOZREVATEL, радника глави "Роскосмосу" з інформаційної політики Івана Сафронова затримали в Москві за обвинуваченням у державній зраді. ФСБ підозрює його в передачі відомостей, що становлять державну таємницю, представникові однієї зі спецслужб країн НАТО.

На його захист вийшли журналісти і представники неурядових організацій, однак силовики затримали їх.

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