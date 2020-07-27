Радника голови "Роскосмоса" ізолювали в СІЗО: у нього запідозрили COVID-19

У радника глави "Роскосмосу" і колишнього журналіста Івана Сафронова, якого обвинувачують у державній зраді, запідозрили коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Про це пише "Комерсант" з посиланням на члена Громадської спостережної комісії Москви Єву Меркачеву. Сафронова ізолювали в окремій камері в СІЗО "Лефортово".

"Ми сьогодні (27 липня) прийшли ввечері поговорити з Іваном. Нам сказали, що, на жаль, відвідати його не можна і взагалі – до нього доступ заборонений будь-кому. Він ізольований в спеціальному крилі ізолятора. Там якісь безпрецедентні заходи зроблені, хоча тест тільки взяли, ще немає підтвердженого діагнозу. Взяли навіть другий тест: один місцевий, а один – Росздоровнагляду. Але результату поки немає, тому остаточний діагноз не поставлений", – розповіла вона.

Меркачева припустила, що радник голови "Роскосмосу" міг заразитися під час слідчих дій від слідчих або адвокатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радника глави "Роскосмосу" з інформаційної політики Івана Сафронова затримали в Москві за обвинуваченням у державній зраді. ФСБ підозрює його в передачі відомостей, що становлять державну таємницю, представникові однієї зі спецслужб країн НАТО.

7 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці – до 6 вересня.