Радника глави Роскосмосу Сафронова затримано за підозрою в державній зраді

У Росії затримали радника глави "Роскосмосу" з інформаційної політики Івана Сафронова.

Його підозрюють в державній зраді. У відомстві вже підтвердили затримання їх співробітника.

"Слідчими органами було проведено затримання Радника генерального директора Держкорпорації "Роскосмос" Сафронова І.І. Йому пред'явлено звинувачення за ст. 275 КК РФ. На даний момент проводяться слідчі заходи. "Роскосмос" надає всіляку допомогу слідчим органам", – йдеться в повідомленні .

В "Роскосмосі" відзначили, що затримання Сафронова не пов'язане з роботою в відомстві.

Іван Сафронов

Іван Сафронов (30 років) – колишній журналіст російських видань "Коммерсант" і "Відомості". Під час роботи в ЗМІ він висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу, космічну промисловість, а також військове і військово-технічне співробітництво.

Радником гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна став в травні цього року. На своїй посаді повинен був зайнятися інформаційною політикою в "Роскосмосі" і на підприємствах, що входять в держкорпорацію, а також займатиметься ряд спеціальних програм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві затримали заступника голови Міністерства освіти та науки РФ Марину Лукашевич. Її підозрюють у шахрайстві на 40 млн рублів.