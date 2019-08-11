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"Радіація перевищена в 20 разів": ядерна НП у Росії обросла новими деталями

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Вибух на військовому полігоні в Архангельській області в Росії стався під час випробування ракети на морській платформі.

Як повідомляє "Інтерфакс", після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

У держкорпорації "Росатом" відзначили, що в результаті вибуху тіла людей відкинуло в море. Пошуки постраждалих тривали до тих пір, поки залишалася надія знайти живих.

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Відзначимо, що конкретні причини вибуху поки не названі. Серед можливих причин називають невдале випробування крилатої ракети з ядерною установкою. В результаті чого в регіоні міг збільшитися рівень радіації.

За повідомленням міжнародної природоохоронної організації Greenpeace радіація була перевищена в 20 разів. Однак за даними Єдиної державної автоматизованої системи моніторингу радіаційної обстановки РФ, радіаційна обстановка в Северодвінську знаходиться в межах норми.

Вибухи в Архангельську

Вибухи в Архангельську

короткі новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, що в "Росатомі" повідомили, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників. Надзвичайна подія сталася під час випробування ракети на морській платформі.

У містах Архангельськ і Северодвинск через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

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Росія Архангельськ
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Ну ка, кто тут утверждал, что местные жители готовы потерпеть ? Радиация, на минуточку, превышена в 20 раз ! Greenpeace лжёт ? Или всё-таки врёт Кремль, в том числе и тем несчастным, кому посчастливилось там проживать ?
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