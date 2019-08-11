"Радіація перевищена в 20 разів": ядерна НП у Росії обросла новими деталями

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області в Росії стався під час випробування ракети на морській платформі.

Як повідомляє "Інтерфакс", після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

У держкорпорації "Росатом" відзначили, що в результаті вибуху тіла людей відкинуло в море. Пошуки постраждалих тривали до тих пір, поки залишалася надія знайти живих.

Відзначимо, що конкретні причини вибуху поки не названі. Серед можливих причин називають невдале випробування крилатої ракети з ядерною установкою. В результаті чого в регіоні міг збільшитися рівень радіації.

За повідомленням міжнародної природоохоронної організації Greenpeace радіація була перевищена в 20 разів. Однак за даними Єдиної державної автоматизованої системи моніторингу радіаційної обстановки РФ, радіаційна обстановка в Северодвінську знаходиться в межах норми.

Вибухи в Архангельську короткі новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, що в "Росатомі" повідомили, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників. Надзвичайна подія сталася під час випробування ракети на морській платформі.

У містах Архангельськ і Северодвинск через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

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