Візит іноземних лідерів до Києва перед парадом на 9 травня в Москві (Росія) може обернутися "катастрофою".

Таку заяву зробив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов, коментуючи заяву колишнього глави українського МЗС Павла Клімкіна, передає RT.

"Клімкін має рацію тільки щодо того, що багато західних лідерів і відомих політиків приїде до Москви, щоб разом із нами відзначити річницю великої перемоги над фашизмом. А помиляється він у тому, що хтось буде використовувати таку нагоду, щоб якось напаскудити Україні", – розповів російський сенатор.

Радфед РФ

Також він додав, що варто було б запросити представників української влади, щоб ті "віддали данину пам'яті нашим воїнам".

"Але сьогодні навіть незрозуміло, як запрошувати Україну, зважаючи на всі висловлювання її лідера Володимира Зеленського. Що стосується якоїсь закулісної змови, це необов'язково робити на святкуванні річниці перемоги. Є різні формати, в яких можна обговорювати українську проблему", – зазначив Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін заявив, що Україна повинна домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.

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