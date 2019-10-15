"Знайдуть і закопають": у Росії озвучили версію "загибелі" кухаря Путіна

Російський політик Леонід Гозман переконаний: якби смерть олігарха Євгена Пригожина була потрібна Кремлю, його ліквідація пройшла б без привернення зайвої уваги.

"Африка сама по собі привертає увагу, а їм не треба привертати уваги. Якби це робили вони, то він би тихо помер від якоїсь хвороби і все", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи непідтверджену інформацію про те, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи в Конго.

Він не виключив, що Кремлю могла бути вигідна смерть Пригожина. "Може, були якісь бандитські розбірки. Перебрав, не по чину взяв, не поділився тощо. Всяко буває". "Але я думаю, якби його хотіли усунути його "старші товариші", то вони зробили б це менш помітно", – зауважив Гозман.

Євген Пригожин

Він також оцінив версію про те, що Пригожин міг інсценувати свою смерть. "Бандит він і є бандит, але бандит такого високого становища навряд чи може сховатися. Якщо у нього мільярди, яку б пластичну операцію він не зробив, товариші все одно знайдуть і закопають", – сказав він.

Водноса політик додав: "Але ж, якщо бандит успішний чи високопоставлений, це ще не означає, що він розумний. Він може робити великі дурниці, зокрема, вважати, що може сховатися".

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