"Знайдуть і закопають": у Росії озвучили версію "загибелі" кухаря Путіна

Російський політик Леонід Гозман переконаний: якби смерть олігарха Євгена Пригожина була потрібна Кремлю, його ліквідація пройшла б без привернення зайвої уваги.
"Африка сама по собі привертає увагу, а їм не треба привертати уваги. Якби це робили вони, то він би тихо помер від якоїсь хвороби і все", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи непідтверджену інформацію про те, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи в Конго.
Він не виключив, що Кремлю могла бути вигідна смерть Пригожина. "Може, були якісь бандитські розбірки. Перебрав, не по чину взяв, не поділився тощо. Всяко буває". "Але я думаю, якби його хотіли усунути його "старші товариші", то вони зробили б це менш помітно", – зауважив Гозман.
Євген Пригожин
Він також оцінив версію про те, що Пригожин міг інсценувати свою смерть. "Бандит він і є бандит, але бандит такого високого становища навряд чи може сховатися. Якщо у нього мільярди, яку б пластичну операцію він не зробив, товариші все одно знайдуть і закопають", – сказав він.
Водноса політик додав: "Але ж, якщо бандит успішний чи високопоставлений, це ще не означає, що він розумний. Він може робити великі дурниці, зокрема, вважати, що може сховатися".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі набирають обертів чутки про загибель мільярдера Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, який нібито розбився на літаку в Конго, вже кілька днів не виходить на зв'язок.
Російський ресурс АБН із посиланням на знайомих Пригожина заявив, що олігарх нібито живий.
Оточення Пригожина станом на 15 жовтня офіційно не спростувало інформацію про його загибель.
У блозі OBOZREVATEL російський адвокат Марк Фейгін висловив ряд версій зникнення Пригожина, одна з яких – інсценування загибелі.
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