"Закриті і автономні": генерал розповів, чим зайнятий путінський спецпідрозділ ГРУ

Глава Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії Микола Маломуж розповів про те, що підрозділи спецслужб Російської Федерації, які діють на території західних країн, "дуже закриті і дуже автономні".

"Існує потужна модель конспірації, тому навіть самі їхні працівники не володіють глибинною інформацією про діяльність усіх підрозділів", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи інформацію The New York Times про елітний спецпідрозділ Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

Як пояснив генерал, у подібних структурах використовуються різні методи "зашифровки". Так, один і той самий підрозділ може мати різні номери і назви "в польовому, в оперативному форматі і всередині цих структур". Підрозділ може бути "зашифрований" під військову частину або розміщуватися на базі бізнесових, громадських чи міжнародних організацій.

Російські спецслужби дуже закриті і дуже автономні

За словами Маломужа, в Європі діє багато таких підрозділів, кожен із них закріплений за певним регіоном, має свої завдання і використовує певні методи роботи.

Загалом їхні завдання зводяться до "глибинної роботі з вивчення політичної ситуації в країні, пошуку підходу до керівництва і до політичних сил, включаючи і чинну владу, і опозиційні сили, до проведення спецоперацій, зокрема щодо осіб, яких РФ вважає джерелом небезпеки", – пояснив генерал.

Коментуючи інформацію про те, що нібито спецпідрозділ ГРУ №29155 відповідальний за організацію замаху на ексшпигуна РФ Сергія Скрипаля, має відношення до зміни правлячих кіл у Молдові, до отруєння болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрєва, спроби держперевороту у Чорногорії, генерал запевнив: "Всі ці операції не міг здійснити один підрозділ. Це просто узагальнення".

Як писав OBOZREVATEL, раніше у The New York Times із посиланням на джерела у західних спецслужбах повідомили, що в ГРУ Росії нібито існує елітний підрозділ, який "проводить скоординовану кампанію із дестабілізації Європи". Називається номер підрозділу – 29155, та ім'я його голови – генерал Андрій Авер'янов.

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