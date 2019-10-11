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11 жовтня • оновлено в 13:22
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"Закриті і автономні": генерал розповів, чим зайнятий путінський спецпідрозділ ГРУ

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Глава Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії Микола Маломуж розповів про те, що підрозділи спецслужб Російської Федерації, які діють на території західних країн, "дуже закриті і дуже автономні".

"Існує потужна модель конспірації, тому навіть самі їхні працівники не володіють глибинною інформацією про діяльність усіх підрозділів", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи інформацію The New York Times про елітний спецпідрозділ Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

Як пояснив генерал, у подібних структурах використовуються різні методи "зашифровки". Так, один і той самий підрозділ може мати різні номери і назви "в польовому, в оперативному форматі і всередині цих структур". Підрозділ може бути "зашифрований" під військову частину або розміщуватися на базі бізнесових, громадських чи міжнародних організацій.

Російські спецслужби дуже закриті і дуже автономні

Російські спецслужби дуже закриті і дуже автономні

За словами Маломужа, в Європі діє багато таких підрозділів, кожен із них закріплений за певним регіоном, має свої завдання і використовує певні методи роботи.

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Загалом їхні завдання зводяться до "глибинної роботі з вивчення політичної ситуації в країні, пошуку підходу до керівництва і до політичних сил, включаючи і чинну владу, і опозиційні сили, до проведення спецоперацій, зокрема щодо осіб, яких РФ вважає джерелом небезпеки", – пояснив генерал.

Коментуючи інформацію про те, що нібито спецпідрозділ ГРУ №29155 відповідальний за організацію замаху на ексшпигуна РФ Сергія Скрипаля, має відношення до зміни правлячих кіл у Молдові, до отруєння болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрєва, спроби держперевороту у Чорногорії, генерал запевнив: "Всі ці операції не міг здійснити один підрозділ. Це просто узагальнення".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше у The New York Times із посиланням на джерела у західних спецслужбах повідомили, що в ГРУ Росії нібито існує елітний підрозділ, який "проводить скоординовану кампанію із дестабілізації Європи". Називається номер підрозділу – 29155, та ім'я його голови – генерал Андрій Авер'янов.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Микола Маломуж
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
А Многобаба не в курсе, что ГРУ уже нет?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Что они делают... То же,что разведслужбы во всем мире, то они и делают. Тоже - секрет полишинеля.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Просто феерический долбодятел..
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