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14 жовтня • оновлено в 16:38
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"У Кремлі вважають, що близькі до успіху": Ілларіонов назвав нові побоювання по Донбасу

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Завдяки нещодавно підписаній формулі Штанмаєра, в Кремлі вважають, що близькі до стратегічного успіху своєї політики в Україні, зокрема в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це в своєму блозі на ЖЖ написав економіст Андрій Ілларіонов. За його словами, в адміністрації президента Володимира Путіна впевнені, що у разі виборів на Донбасі, в "Л/ДНР" повністю збережуться проросійські адміністрації, в підпорядкуванні яких і далі перебуватиме російсько-український кордон.

Донбас

Донбас

"У Кремлі не сумніваються, що ОБСЄ підтвердить законність майбутніх виборів до місцевих органів влади. Це означає, що в "Л/ДНР" збережуться проросійські адміністрації, а охорону українсько-російського кордону буде нести "добровольчий корпус республік", а не українські прикордонники" , – уточнив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в понеділок, 14 жовтня, в День захисника України, має намір відвідати з робочою поїздкою Донецьку область.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін Володимир Зеленський
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Новини Росії
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70rus xxx
70rus xxx
Это не тот Илларионов,который мамой клялся,что осенью. 14 г. Россия нападет на Украину?И потом еще пару лет предрекал каждые полгода.Что этого пис.табола слушать.
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