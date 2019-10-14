"У Кремлі вважають, що близькі до успіху": Ілларіонов назвав нові побоювання по Донбасу

Завдяки нещодавно підписаній формулі Штанмаєра, в Кремлі вважають, що близькі до стратегічного успіху своєї політики в Україні, зокрема в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це в своєму блозі на ЖЖ написав економіст Андрій Ілларіонов. За його словами, в адміністрації президента Володимира Путіна впевнені, що у разі виборів на Донбасі, в "Л/ДНР" повністю збережуться проросійські адміністрації, в підпорядкуванні яких і далі перебуватиме російсько-український кордон.

Донбас

"У Кремлі не сумніваються, що ОБСЄ підтвердить законність майбутніх виборів до місцевих органів влади. Це означає, що в "Л/ДНР" збережуться проросійські адміністрації, а охорону українсько-російського кордону буде нести "добровольчий корпус республік", а не українські прикордонники" , – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в понеділок, 14 жовтня, в День захисника України, має намір відвідати з робочою поїздкою Донецьку область.

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