"Стук із дна": депутат РФ зганьбився у мережі через російську мову

Депутат Законодавчої Думи Хабаровського краю (Росія) від фракції КПРФ Сергій Ільїн зганьбився у мережі через безграмотність.

Так, у Telegram-каналі "Орфосвинство та ідіомаркетинг" опублікували скріншоти його дописів у Instagaram із численними помилками. Судячи з фото, політик абсолютно не знає елементарних правил російської мови.

Сергій Ільїн

Зокрема, його коментарі рясніють такими словами, як, наприклад, "аппаненты", "выходет", "предлогаешь", "садяться", учавствую", "дифицыт", "аппозиция", "избератели", "эксплуотируя" та іншим.

"Знайдено абсолютно безграмотного депутата від КПРФ. Стук із дна якийсь", – обурилися автори допису, які опублікували "перли" Ільїна.

Помилки Ільїна Telegram-канал "Орфосвинство та ідіомаркетинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мовознавиця, громадська і політична діячка Ірина Фаріон влаштувала у мережі скандал довкола української міністерки освіти й науки Ганни Новосад, яка допустила низку грубих помилок в одному зі своїх перших міністерських дописів у Facebook.

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