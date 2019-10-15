"Стає небезпечно": Путіна попередили про бунт росіян

Постійне пригнічення владою Росії протестних настроїв серед населення може обернутися катастрофічними наслідками.

Про це йдеться в матеріалі "Медузи".

"Нанівець процеси, які почалися, точно не зійдуть. Можливо, вони будуть набувати якихось інших форм, але народжена самосвідомість точно нікуди не подінеться. І не можна виключити, що рух почне набувати крайніх форм, якщо не буде задоволено запит на діалог", – сказано у статті.

Путіна попередили про бунт росіян DW

При цьому, автор звернув увагу, що мова йде не про популістський діалог, коли в адміністрацію президента запрошують блогерів, і не про зустрічі з віпамі на організованих державою фестивалях – а про реальний діалог. "Якщо це прагнення не реалізовано, воно стає небезпечним", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський адвокат Микола Полозов припустив, що на масові протести росіян може вивести тільки важка економічна ситуація.

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