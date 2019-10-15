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15 жовтня • оновлено в 04:46
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"Стає небезпечно": Путіна попередили про бунт росіян

1.2т Читати матеріал російською

Постійне пригнічення владою Росії протестних настроїв серед населення може обернутися катастрофічними наслідками.

Про це йдеться в матеріалі "Медузи".

"Нанівець процеси, які почалися, точно не зійдуть. Можливо, вони будуть набувати якихось інших форм, але народжена самосвідомість точно нікуди не подінеться. І не можна виключити, що рух почне набувати крайніх форм, якщо не буде задоволено запит на діалог", – сказано у статті.

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Путіна попередили про бунт росіян

Путіна попередили про бунт росіян

DW

При цьому, автор звернув увагу, що мова йде не про популістський діалог, коли в адміністрацію президента запрошують блогерів, і не про зустрічі з віпамі на організованих державою фестивалях – а про реальний діалог. "Якщо це прагнення не реалізовано, воно стає небезпечним", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський адвокат Микола Полозов припустив, що на масові протести росіян може вивести тільки важка економічна ситуація.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Если это стремление не реализовано, оно становится опасным", – предупредил он. "Обос", кто "он"? Медуза? Вы хоть читайте, что пишите ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Эта склонность к бунту в России давно известна: ""Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"-- М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Шапиро Женька, И назови произведение, где есть эти строки. После этого я признаю, что ты не идиот.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Как же они надеются на майдан в России... Не будет этого! И не надейтесь.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Шапиро Женька, Не сравнивай нищую Украину и ресурсную РФ. Как ты сам ее называешь "бензоколонка".
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Шапиро Женька, ты в самом деле такой тупой?
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