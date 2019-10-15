"Стає небезпечно": Путіна попередили про бунт росіян

Постійне пригнічення владою Росії протестних настроїв серед населення може обернутися катастрофічними наслідками.
Про це йдеться в матеріалі "Медузи".
"Нанівець процеси, які почалися, точно не зійдуть. Можливо, вони будуть набувати якихось інших форм, але народжена самосвідомість точно нікуди не подінеться. І не можна виключити, що рух почне набувати крайніх форм, якщо не буде задоволено запит на діалог", – сказано у статті.
Путіна попередили про бунт росіян
DW
При цьому, автор звернув увагу, що мова йде не про популістський діалог, коли в адміністрацію президента запрошують блогерів, і не про зустрічі з віпамі на організованих державою фестивалях – а про реальний діалог. "Якщо це прагнення не реалізовано, воно стає небезпечним", – попередив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський адвокат Микола Полозов припустив, що на масові протести росіян може вивести тільки важка економічна ситуація.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.