"Розпуск" Л/ДНР ": у Кремлі запанікували через ультиматум України

У Кремлі назвали несподіванкою заяву України про розпуск "Л/ДНР".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав дане рішення Києва "новими вводними", передає РІА "Новости".

"Вони дуже несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Тому тут поки важко коментувати. Чи означає це відхід від Мінських угод, від мінського плану дій, чи означає це відмову від раніше взятих зобов'язань, від раніше поставлених підписів – поки незрозуміло", – розповів він.

Пєсков додав, що під угодою стоять підписи представників "Л/ДНР", і "фіналізація комплексу заходів як документа була б неможлива без узгодження з представниками республік".

Кремль

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер озвучила основні вимоги України в контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

При цьому ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що розпуск терористичних "Л/ДНР" може привести до негативних наслідків.

Також в російському Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР" для реалізації політичного блоку Мінських угод.

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