"Ніхто не говорить": з'явилися подробиці про загадкову "загибель" кухаря Путіна

Олігарх Євген Пригожин, який нібито розбився на літаку в Конго, вже кілька днів не виходить на зв'язок.
Про це повідомляється в телеграм-каналі "Картковий будиночок: Росія" з посиланням на листування зі співробітником компанії "Конкорд".
"Судячи з особистого листування з помічницею керівника, на цьому тижні Пригожина на місці немає, всі наради проводить його заступник", - сказано в повідомленні.
Пригожин не виходить на зв'язок, листування
Телеграм "Картковий будиночок: Росія"
Євген Пригожин і Володимир Путін
rferl.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі заявили, що Пригожин розбився на літаку в Конго, але його загибель може бути підлаштована. Передбачається, що кухар Путіна сам розіграв свою смерть або ж його спеціально вирішила "прибрати" російська влада.
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