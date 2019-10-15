"Є навіть в Білорусі": Путіна викрили у брехні про суперзброю

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що президент Росії Володимир Путін неправий, стверджуючи, що тільки у РФ є гіперзвукова зброя.

"Путін залишається Путіним. Два роки тому він хвалився своїми новими розробками перед Федеральними зборами, те ж саме він робить і зараз", – заявив генерал OBOZREVATEL, коментуючи слова Путіна про те, що гіперзвукової зброї ні в кого, крім Росії, немає.

За його словами, подібні розробки ведуться в кількох країнах, зокрема, є вони і в Білорусі.

Володимир Путін

Романенко зауважив: розробки гіперзвукової зброї в РФ, які перебувають "на різних стадіях", "далеко не такі, як хотілося б". "Випробування таких розробок як ракета з ядерною установкою на борту, а також безпілотний підводний апарат в цьому році обернулися катастрофами, загибеллю людей", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic Володимир Путін заявив, що РФ має гіперзвукову зброю, якої "ні у кого немає".

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