"Дудь – це російський Зеленський": чи може журналіст-ютубер стати президентом РФ

Російський журналіст Юрій Дудь посів друге місце за довірою серед населення згідно із результатами закритого опитування, що проводилося у Росії. Його популярність зростає, політологи міркують, що він може повторити феномен президента України Володимира Зеленського і навіть стати главою РФ.

OBOZREVATEL оцінив шанси журналіста, інтерв'ю та фільми якого вже збирають мільйонну аудиторію.

Днями президенту Росії Володимиру Путіну поклали на стіл результати закритого опитування по країні, і вони його вкрай збентежили. Так у своєму телеграмканалі, з посиланням на джерела в Адміністрації президента, написали автори Кремлевского мамковеда. Це один із найпопулярніших каналів Росії, з аудиторією понад 100 тисяч людей. Виявилося, що журналіст-ютубер Юрій Дудь посів друге місце за довірою серед населення.

Юрій Дудь Журнал ОК

"Джерела у Кремлі повідомляють: там все дуже схвильовані зростанням популярності блогера і мають намір найближчим часом вжити всіх необхідних превентивних заходів для його дискредитації. Тим більше що така популярність дуже непокоїть самого Путіна", – написали вони.

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Про Юрія Дудя як про потенційного кандидата в президенти Росії заговорили в середині вересня після його промови на церемонії вручення премії GQ. Тоді саме тривали масові арешти протестувальників проти недопуску опозиції на вибори до Мосміськдуми, і Юрій зі сцени нагадав усім, що "важливо говорити про політичні репресії, поліцейське свавілля, корупцію та фальсифікацію на виборах".

"У мене є прохання. Коли в Росії наступного разу лупцюватимуть чергових простих перехожих кийками, коли крастимуть наступний вагон державних грошей, коли викидуватимуть нову пачку макулатури у виборчу урну, я дуже прошу вас говорити про це, а не мовчати", – закликав він.

Наступного дня його промову прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Мовляв, ми тут у Кремлі не схильні перебільшувати значення тих чи інших світських заходів, тим паче не схильні проєктувати деякі висловлювання, зроблені на таких світських заходах на загальну аудиторію.

"На думку кожної шанованої людини знайдеться інша шанована людина, яка "не менше аргументовано може розбити ці тези", – підсумував він і зазначив, що "вони фіксують всі думки і беруть їх до відома".

Після цього російські політологи почали порівнювати Дудя із президентом України Володимиром Зеленським, мовляв, той цілком здатний повторити його політичний успіх у Росії. Політтехнолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю на "Ехо Москви" угледів у журналіста інтерес до політики, незважаючи на те, що сам Дудь все заперечує.

"Дудь – це український Зеленський. Наявні всі його політичні таланти. Їм обом притаманні легкість, у обох відсутній фальшивий пафос, властивий багатьом політикам старших поколінь. Вони говорять відкрито, і навіть якщо в чомусь хитрують, то роблять це досить витончено, не відразу виявиш. Дудь завжди йшов від перемоги до перемоги: останній його фільм про Беслан відразу став культовим – у Ютубі його подивилося 13 млн людей. Але йому ще треба зміцнитися психологічно", – впевнений Бєлковський.

"Дудь розумничок і робить величезну справу – він розгрібає старі завали брехні", – сказала в інтерв'ю OBOZREVATEL актриса Лія Ахеджакова, відповідаючи на запитання, чи може Дудь стати наступним президентом Росії. – Ось дивлюся на Любу Соболь, думаю, прем'єр-міністр. Слухаю Єгора Жукова, і думаю, ну ось хлопець доросте і може буде президентом. Це не те, що "дайте нам Зеленського" – це інше. Є чудові люди, які можуть стати на чолі країни, і їх чимало".

А от письменник Дмитро Биков у інтерв'ю на тому самому "Ехо" засумнівався, що самі росіяни зможуть прийняти президента творчої професії. За його словами, вони як і раніше впевнені, що лідером країни має бути неодмінно силовик, який має сталеві текстули.

Володимир Зеленський і Юрій Дудь

"Не зможе Дудь стати нашим Зеленським, бо в Росії існує дуже сильне упередження проти гуманітаріїв, артистів, журналістів. Чомусь всім здається, що на чолі країни має стояти непомітний спецслужбіст. Це не може бути слинько, як вважає нинішній глава. Ну і крім того, є думка, що президентом має бути системний політик, який довго в усьому варився. Хоча я був би щасливим, якби Дудь став президентом. З усіх, хто діє сьогодні в публічному полі, він один випромінює цікавість і доброзичливість, інтерес до співрозмовника", – наголосив Биков.

Кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, а Юрій Дудь може бути одним із них. Якщо якийсь проєкт починає бути популярним – в нього вкладають гроші, ростять і спостерігають далі. Політична система путінізму шалено гнучка і дуже пристосована до сучасного світу. Набагато більше, ніж європейська, впевнений російський політтехнолог Дмитро Запольський.

"Молодий ютуб-журналіст – це ідея. Але не слід розуміти це як, "в Кремлі сидять, і кого-то ростять". У них зовсім інша технологія. Вони працюють над багатьма варіантами, Дудь може бути тільки одним із них. Пам'ятаєте, як Сергій Бодров-молодший раптом став героєм фільму "Брат-2"? Це ж був політичний проєкт. Реально Сергія Бодрова-молодшого розглядали як потенційного президента Росії. Потім Микита Міхалков теж хотів бути президентом. Його фільм "Сибірський цирульник" – теж у стилі "а чи не зробити нам із нього президента?". Так що поки спостерігаємо", – підсумував він.

Наступні президентські вибори в Росії заплановані на 2024 рік. На той час Володимиру Путіну виповниться 72 роки, а Юрію Дудю – 35.

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