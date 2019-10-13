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13 жовтня • оновлено в 14:48
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"Дивись, Ілоне Маску!" У мережі жорстко висміяли відсталу від життя Росію

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Користувачі мережі висміяли сумні реалії Росії, а саме те, що в селі Подосиновець (Кіровської області) з'явилися нові плоти для полоскання білизни.

У місцевих ЗМІ розповіли, що відразу дві дерев'яні платформи з'явилися в населеному пункті: одна під храмом на річці Пушме, а друга – нижче мосту через річку Південь.

"Дивись, Ілоне Маску!" У мережі жорстко висміяли відсталу від життя Росію

"З балками для них допомогли підприємці райцентру, вони ж забезпечили доставку будматеріалу до місць споруди. Ще один пліт в селищі – в районі колишньої аптеки вдалося зберегти з минулого року, правда, й тут багато місцевим жителям довелося облаштовувати заново", – йдеться в матеріалі Кіров Press.

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"Є у когось в друзях Ілон Маск, підпишіть плиз. Я хочу, щоб він собі лікті кусав від прориву у "ВатрушкоЛандіі", – посміявся над спорудженням в Росії 21 століття офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Дивись, Ілоне Маску!" У мережі жорстко висміяли відсталу від життя Росію

У коментарях помітили, що бабусі з білизною на фото стоять з однаковими кошиками, тому знімок може бути постановочним. "У них країна – постановочна", – відповів Штефан.

"Дивись, Ілоне Маску!" У мережі жорстко висміяли відсталу від життя Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висміяли ремонт доріг. Зокрема, в селі Жувам урочисто відкрили відремонтовану смугу, але якість робіт, як зазвичай, залишала бажати кращого.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Если чистая река, то это здорово!
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1
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70rus xxx
70rus xxx
А теперь поясните,что в этом плохого,прополоскать белье в проточной воде?Просто далеко не у каждого такая возможность есть.Хотя,судя по одежде,этой фотки уже не мало лет.
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Dell Alex
Dell Alex
70rus xxx, а посмотреть местные новости указанных населенных пунктов слабо? А что касается "прополоскать белье в проточной воде"... Ну, вам, конечно, непонятно. Вы считаете это нормальным процессом. В остальном мире нормальные люди уже давно пользуются стиральными машинами - это такой автомат, который и стирает, и полоскает, и отжимает сам. Представляете? И не нужно никуда тащить белье, лезть в холодную воду, даже строить плоты не надо...
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
70rus xxx, Или каких нибудь староверов засняли.
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