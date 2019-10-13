"Дивись, Ілоне Маску!" У мережі жорстко висміяли відсталу від життя Росію

Користувачі мережі висміяли сумні реалії Росії, а саме те, що в селі Подосиновець (Кіровської області) з'явилися нові плоти для полоскання білизни.

У місцевих ЗМІ розповіли, що відразу дві дерев'яні платформи з'явилися в населеному пункті: одна під храмом на річці Пушме, а друга – нижче мосту через річку Південь.

"З балками для них допомогли підприємці райцентру, вони ж забезпечили доставку будматеріалу до місць споруди. Ще один пліт в селищі – в районі колишньої аптеки вдалося зберегти з минулого року, правда, й тут багато місцевим жителям довелося облаштовувати заново", – йдеться в матеріалі Кіров Press.

"Є у когось в друзях Ілон Маск, підпишіть плиз. Я хочу, щоб він собі лікті кусав від прориву у "ВатрушкоЛандіі", – посміявся над спорудженням в Росії 21 століття офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

У коментарях помітили, що бабусі з білизною на фото стоять з однаковими кошиками, тому знімок може бути постановочним. "У них країна – постановочна", – відповів Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висміяли ремонт доріг. Зокрема, в селі Жувам урочисто відкрили відремонтовану смугу, але якість робіт, як зазвичай, залишала бажати кращого.

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