"Братні народи": у Росії задумали нову приманку для українців

У Росії мають намір на законодавчому рівні вихідцям з України та Білорусі спростити отримання громадянства РФ.

Планується звільнити їх від іспиту з російської, оскільки громадяни цих країн є "носіями російської мови", передає "Російська газета".

"Це розумна міра, немає необхідності влаштовувати якісь формальні процедури для представників братніх народів, які не просто говорять, але часто і думають російською мовою", – розповів голова Асоціації юристів Росії Володимир Груздєв.

Юрист зазначив, українці і білоруси не будуть проходити співбесіду при зміні громадянства.

Що ж стосується інших іноземців, то вони будуть проходити співбесіди за єдиною процедурою", – додав Груздєв.

Паспорт РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької та Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів. Водночас він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

Для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

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