"Бабуся очманіла": у Росії замість передачі по ТБ показали жорстке порно. 18+

У Росії в місті Новомічурінськ на місцевому телеканалі замість програми "Місце зустрічі" по НТВ показали порнофільм.

Про дане НП повідомили місцеві жителі, які були обурені побаченим, передає "Комсомольская правда".

"У мене бабуся очманіла від побаченого. Подзвонила, викликала мене з роботи. Так, вона не помилилася, жорсткіше фільмів я не бачив", – розповів виданню місцевий житель.

Росіянин відзначив, що порнофільм йшов по ТБ близько години. Він нібито подзвонив директору каналу, але той лише посміявся, мовляв, такого бути не може.

"Просто під час роботи ресивер переключився, так як сигнал йде з одного супутника. Проводилися профілактичні роботи, то чи провід зачепили, то чи ще щось ... Просто НТВ і ТНТ найближчим часом із супутників йдуть, і проводилися експерименти з питання можливості прийому сигналу з інших супутників", – розповів генеральний директор ТОВ "Телемагія" Олександр Чупринін.

Гендиректор повідомив, що фільм для дорослих транслювався близько 10-15 хвилин.

"За цей час до нас надійшло кілька дзвінків від телеглядачів. Технічний збій. Справа в тому, що в кабельній мережі Новомічурінську зараз йдуть ремонтні роботи, і співробітник ненавмисно підключив до каналу НТВ не той кабель, ні з того супутника", – пояснив він.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хмельницькому на рекламному телеекрані раптово почали транслювати порно.

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