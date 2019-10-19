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19 жовтня • оновлено в 06:00
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"Американці пішли далі": генерал порівняв армії РФ і США

1.6т Читати матеріал російською

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що в озброєннях Російська Федерація поступається Сполученим Штатам за кількома напрямками.

"За космічними військовими технологіями, за засобами радіоелектронної боротьби Росія відставала ще за часів Союзу, і це відставання має місце досі", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про успіхи російського ВПК.

"Невдачі переслідують росіян, а американці пішли далі", – зауважив генерал.

Він додав, що явне відставання Росії від США є у військовій авіації, в авіаносних комплексах, в основі яких досі лежать радянські розробки.

Володимир Путін, Дональд Трамп

Володимир Путін, Дональд Трамп

Говорячи про напрямки, в яких Росія сильна, Романенко назвав ядерну зброю, ракетну зброю, лазерну зброю, комплекси ППО, а також "частково підводну". "Концепція підводних човнів розглядалася як асиметрична відповідь на ядерні авіаносні ядерні комплекси США", – пояснив він.

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Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic Володимир Путін заявив: "Ми створили зброю, якої поки в світі ні в кого немає. Це ракетні комплекси, які летять не по балістичній траєкторії, а по настильній траєкторії. Але з гіперзвуковою швидкістю".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Володимир Путін Ігор Романенко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії зброя армія
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Пи#деть не мешки ворочать.
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