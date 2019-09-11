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11 вересня • оновлено в 22:19
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"П'ю кров немовлят": Поклонська огризнулася на чутки про секту

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Колишній "прокурор" окупованого Росією Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська бурхливо відреагувала на чутки про свою участь у секті царебожників.

В інтерв'ю "РИА Новости" скандальна поплічниця окупантів зазначила, що історію про її участь у секті нібито треба було придумати, бо більше ні до чого в її житті причепитися не можна.

"Ну за що ще до Поклонської причепитися? Сказати, що вона вранці п'є кров немовлят? Ну, маячня. Кажанів їсть – теж начебто не так. Корупціонер? Та ні, нічого у неї немає. Ходить у клуби-шинки? Теж ні. Що ще? А-а-а, так вона ж у нас вірянка, а чому б їй не бути сектанткою?" – гнівно прокоментувала чутки про себе одіозна Поклонська.

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Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

News Front

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Поклонська перестала підтримувати контакт із сектою царебожників у Єкатеринбурзі та її духівником, ідеологом руху Сергієм. Джерело розповіло, що депутат нібито зв'язалася із сектою під час попереднього шлюбу з прокурором із Єкатеринбурга Андрієм Красильниковим.

  • Секта царебожників сповідує вчення про царя-відкупителя, що ґрунтується на переконанні в особливій священній ролі вбитого царя Миколи II і необхідності всенародного покаяння за його смерть.

  • Нагадаємо, раніше стало відомо, що духовним наставником Поклонської є такий собі Микола Романов, який пов'язаний із сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.

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Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Младенцев я бы со счета не сбрасывал,от этой дуры всего можно ожидать...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В украинском Донецке установили памятник императору Николаю II. Поклонская сначала хотела возложить к нему цветы, но так как Медведев сказал, что денег нет, решила возложить себя.
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Свиридова Наталья
Свиридова Наталья
Не-а,..она ПРОСТО дура. КЛИНИЧЕСКАЯ. И ОЧЕНЬ жестокая.
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