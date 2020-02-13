Российская правоохранительная система уже давно вышла за границы права, а с делом "Сеть" она пробивала очередное дно. Я всегда говорю, что путинский режим, несмотря на его достаточную жесткость в применении силы против мирных митингов и уличных шествий, все-таки соблюдал какой-то минимальный баланс. Pussy Riot получили двушечку, как говорил Путин, Удальцову, которого обвиняли чуть ли не в подготовке революции, дали 4,5 года, плюс возможность работать в библиотеке.

Это были наказания полтора-два-трех лет максимально. Власть понимала, что приговор не правосудный и не стоит злоупотреблять жестокостью. Но в июле-августе 2019 года это закончилось, жестокость резко возросла. Ребятам в Ростове за единичный пикет дали 6,5 колонии строгого режима, где сидят самые тяжкие преступники за самые тяжкие преступления.

И вот следующая ступенька дна – это дело "Сеть", высосано из пальца и фальсифицировано. Может быть, не все его герои белые и пушистые, но они точно не причастны ни к какому террористическому подполью и тем более не готовили никаких терактов. Свидетельские показания подтасованы, к осужденным применялись пытки.

А еще не было людей, которые бы под пытками себя не оговорили. Там можно наговорить чего угодно, даже признаться в планах убить Путина или Трампа. Лишь бы не было боли и издевательств. От судорог и сжатых челюстей крошатся зубы. Любая судорога – это маленькая часть боли для человека, которого пытают электрическим током. Я специально говорю об этом, чтобы люди понимали, что это такое.

А самое страшное, что средний срок, который получил каждый из семи осужденных – это 12 лет и 4 месяца. Таких сроков в России не дают даже за тяжкие преступления. Это говорит о том, что режим только ужесточает ситуацию и обрушивает свои репрессии на тех, кто против него, и кто представляет хоть какую-то гипотетическую опасность. Режим боится реальных действий и показывает всем, как жестоко будут расправляться даже с мыслью о создании чего-то против него.

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