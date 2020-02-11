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11 лютого • оновлено в 17:35
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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучий Всі статті автора

Пытали ребят. Но ведь не до смерти же!

12т
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Давайте же поскорее объясним друг другу, что у нас не тридцать седьмой год!

Очень важно зафиксировать это, не пробить в башке психологический рубеж, не потерять способность обсуждать "Оскар" и наслаждаться пейзажем.

Ну да, пытали ребят этих. Но ведь не до смерти же! И не расстреляли потом в подвале, а обработали законным образом, в процессуальных рамках, в присутствии адвокатов... Если вам не нравится приговор, можно подать на кассацию! В Верховном суде работают квалифицированные юристы - вы же видели, как они внимательно слушают, как кивают головами...

Эти не подведут.

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А осужденные поедут себе неторопливо к месту отбытия срока - не они первые, не они последние. И, кстати, не очень-то они и приятные люди, эти осужденные, леваки какие-то! Вы Собчак-то послушайте, она врать не будет. Вот и посидят. Не тридцать седьмой год, слава богу. С ума не сойдут в Сучане, не сгниют на пересылке, не умрут от дизентерии, не будут расстреляны в рамках воспитательной работы с врагами народа...

А если даже и умрут (всякое в жизни бывает), тела их, конечно, сразу выдадут родственникам в полном соответствии с законом, никаких проволочек.

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И не надо закрывать лицо руками, и истерик вот этих ваших интеллигентских не надо - рандомные репрессии, на кого бог пошлет, деталь в пейзаже, мелкие подробности текущего, в целом, вполне прогрессивного момента. Гвозди в гроб коммунизма забили до самой магмы, либеральная экономика стоит такая, что в глазах темно... Премьер-министр на пару лет в бизнес зашел, миллионером вышел, а вы своей Пензой лодку тут раскачиваете. Сели и сели, невелика беда! Не тридцать седьмой, слава богу.

Ну, давайте еще раз, хором: НЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ!

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Автор
Віктор Шендерович Віктор Шендерович
Тема
Порушення прав людини в Росії
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Шендеровича
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
"Пытали ребят."-сбрехал Шендерович в первый раз что ли! А вот правда которую потихоньку начали открывать американцам! Тут не только о пытках , но и о убийствах!Но сожитель матраца о этом не расскажет-"Украинский обман." https://www.youtube.com/watch?v=dWlr-xCsYss
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Не 37 говоришь? А жаль, не мешало-бы проредить лишнехромосомных миллиончиков эдак на 40-50, как это сделал ваш снова любимый сталин. Но 37-й на немытой обязательно опять настанет, ну не могут эти мазохисты жить без палача.
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6
1
Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Не 37 говоришь? А жаль, не мешало-бы проредить лишнехромосомных миллиончиков эдак на 40-50, как это сделал ваш снова любимый сталин. Но 37-й на немытой обязательно опять настанет, ну не могут эти мазохисты жить без палача. Ура товарищи! За сталина! За победу!
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5
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