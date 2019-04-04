П'ятеро вижили і зрізали одяг із мертвих: розкрилася нова сенсація про перевал Дятлова

Туристів на перевалі Дятлова могло вбити унікальне "кольорове торнадо", яке помітили на одному із аматорських відео, зробленому на тому ж місці в 2014 році. При цьому може виявитися, що спочатку загинули тільки четверо, а решта п'ятеро відчайдушно боролися з наслідками стихії.

Про це у своєму блозі розповів дослідник подій тих днів Валентин Дегтярьов. "На відео з великим збільшенням і уповільненням швидкості відтворення видно, що від землі і до верхівок дерев бушує мініатюрний торнадо. Справжнісінький, тільки сніговий і дуже невеликий. Оскільки інтенсивність руху вихору величезна, то створюється ілюзія відкритого полум'я. Крім того видно іскри статичного електричного поля, воно створює розряди по краях даного торнадо", – підкреслив він. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому блогер зробив висновок, що дане явище нібито утворюється тільки в лютому, або наприкінці січня. "Можливо не у всякий рік, а тільки дуже рідко. Сам торнадо чимось підфарбований, я поняття не маю, чому це виникає. Але мені тепер ясно, чому знайдені тіла мали шкіру такого незвичайною забарвлення", – написав Дегтярьов.

Перевал Дятлова Архівне фото

При цьому він спробував відтворити послідовність подій, які призвели до трагедії.

"Хтось із туристів побачив, як із лісу до них рухається такий торнадо. Мабуть, було ще досить видно. У паніці люди кинулися геть із намету, але вітром їх скинуло вниз. Туристи були підхоплені ураганом і розкидані по різні боки. Але відразу загинули тільки четверо. Це ті ,хто був скинутий у струмок зверху. Решта страждали від холоду і рваних ран на тілі, що залишилися після того, як вітром їх било об дерева і каміння. Решта п'ятеро протрималися довше за інших. Вони намагалися підтримувати вогонь, зрізали одяг з замерзлих товаришів, боролися за своє життя. Але повернутися назад до намету, вони вже не змогли ", – стверджує Дегтярьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що тіла загиблих на перевалі Дятлова дев'ятьох туристів могли перемістити вже після їх виявлення.

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