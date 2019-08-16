П'яна росіянка влаштувала скандал у літаку і обмочилася: відео

У Росії жінка напилася на борту літака авіакомпанії Royal Flight, обмочилася і влаштувала скандал із персоналом і пасажирами.

Як повідомляє 360tv, це трапилося на нічному рейсі з Домінікани до Москви. Про неадекватну поведінку туристки розповів один з очевидців НП (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку остаточно).

За словами чоловіка, спочатку жінка поводилася адекватно, незважаючи на явне алкогольне сп'яніння. Вона зайняла своє місце, як і інші пасажири, а потім пішла в туалет.

"Коли літак вже пішов на руліжку, вона виходить з туалету, а бортпровідник просить її зайняти своє місце, ось-ось уже злетимо. На що вона там почала говорити: "Можна я залишуся в туалеті, мені погано" і так далі. Бортпровідник їй каже: "Це неможливо зробити", попросив її зайняти своє місце. Вона здійняла істерику, що ні, "Я не займу своє місце, мені треба в туалет" і так далі. У результаті її якось заспокоїли, посадили. Вона почала вимагати менеджера і просити пояснити їй, чому літак затримався на годину і так далі", – розповідає свідок подробиці розпочатого конфлікту.

Потім скандальна пасажирка на деякий час пішла в інший салон до бортпровідників. Про що вона з ними говорила – невідомо, однак, повернувшись на своє місце, жінка почала лаятися з іншими пасажирами.

"Вона почала вигукувати образи, лаятися з усіма навколо, не підкорялася вимозі бортпровідників підняти спинку крісла. Протягом приблизно двох годин був ось весь цей скандал, а політ тривав 12 годин. Капітан корабля сказав: "Пасажири, якщо ви не заспокоїтеся, я буду змушений здійснити посадку, і всі штрафи оплачуватиме дебошир". Після цього начебто вона там якось заспокоїлася, заснула і все", – каже пасажир рейсу.

П'яна росіянка влаштувала дебош у літаку 360tv

Однак перш ніж заспокоїтися, скандалістка встигла перекинути їжу, яку їй принесли бортпровідники. З ролика видно, що на підлозі біля вільного сусіднього від дебоширки крісла лежать перевернуті контейнери. Але і це не весь безлад, який влаштувала п'яна росіянка. У якийсь момент вона зрозуміла, що їй необхідно в туалет, але, судячи з усього, не захотіла туди йти. Невідомо, чи було це здійснено випадково або навмисно, але дебоширка обмочилася, сидячи у своєму кріслі.

"Це російський борт, наші громадяни поверталися з відпочинку додому. Ми приземлилися в Шереметьєво, поліції там не було. Причому я і мої друзі виходили останніми з літака, за нами йшла лише ось та жінка. Можливо, з нею провели якусь бесіду. Хвилин на десять, напевно, затримали, просто самі бортпровідники провели бесіду, швидше за все, це було так", – підсумував очевидець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на авіарейсі Барселона-Київ 17 травня п'яна жінка влаштувала скандал і кидалася на пасажирів із матюками і кулаками. У цей час літак ішов на зниження, висота становила 11900 м. Перед інцидентом жінка випила сама пляшку віскі, яку купила у дьюті-фрі.

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