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19 вересня • оновлено в 03:31
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Путіну загрожує "неприйнятний збиток": у Росії назвали небезпеку для режиму

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Російський журналіст заявив про те, що у Сполучених Штатів є спосіб завдати режиму президента РФ Володимира Путіна "неприйнятного збитку".

Це допоможе утримати Кремль від нового акту агресії, зокрема, щодо України. Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

Коментуючи заяву тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора про те, що США можуть застосувати проти РФ найбільш "руйнівну" санкцію – відключення від міжнародної фінансової системи SWIFT, журналіст сказав: "Відключення від SWIFT – це дійсно створення абсолютно непереборної шкоди для Росії. В кінцевому підсумку – в короткочасній або довгостроковій перспективі – це призведе до знищення режиму".

Руйнівна санкція зупинить агресію Кремля, заявив журналіст

Руйнівна санкція зупинить агресію Кремля, заявив журналіст

Офіційний сайт президента РФ

"Я думаю, те, про що сказав Вільям Тейлор, певною мірою нагадує механізм взаємного стримування як у випадку з ядерною зброєю. Її застосування малоймовірно, але сам факт її наявності стримує від великої війни. Тут та сама ситуація. Сам факт того, що така можливість є, повинен утримати Путіна від агресії щодо України", – переконаний журналіст.

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Водночас він зауважив: "Питання лише в тому, наскільки Захід готовий до цього".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Яковенко заявив про те, що президент Росії Володимир Путін може готуватися до нової війни в Україні.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Санкції проти Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Яковенко Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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