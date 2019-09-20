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20 вересня • оновлено в 22:03
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"Загрожує кожному": Путіну напророкували несподівану небезпеку

6.3т Читати матеріал російською

Російський журналіст Леонід Радзіховський заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну загрожує небезпека, з якою не може впоратися його система безпеки.

"Путін – людина, і його життю загрожують ті ж самі небезпеки, що і життю будь-якої людини", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Журналіст переконаний: "Фізична безпека Путіна забезпечена на 100 тисяч відсотків". Тому "фізично робити замах на Путіна – це сюжет для поганого трилера. Цього не може ніхто. По-перше, це абсолютно нереально у виконанні. По-друге, це нереально навіть у задумі. Це абсолютно божевільна ідея, якою може загорітися лише психічно хвора людина. А психічно хвора людина нічого вдіяти не зможе".

Володимир Путін на полігоні "Донгуз"

Володимир Путін на полігоні "Донгуз"

Офіційний сайт президента РФ

Водночас "жодна Федеральна служба охорони (ФСО), жодне Головне медичне управління справами президента" не може забезпечити безпеку там, де мова йде про небезпеку, що загрожує кожній людині: "захворіти і померти".

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"Це єдина небезпека, яка загрожує всім людям на землі. І ФСО способів від цієї небезпеки не винайшла", – констатував Радзіховський.

Як писав OBOZREVATEL, у січні в Сербії був затриманий бойовик, який нібито готував замах на президента Росії Путіна.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Леонід Радзіховський Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Капитан Очевидность
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что самое интересное Рагулин усраинские живут страхами,то Путин нападёт,то Путин отберёт,то Путин хочет их всех переиграть, и что в итоге,мужики усраинские это воспринимают всерьез и недоживают до пенсии. С трах ,это самое сильное оружие против кастрюляголовых тварей.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора валить кремлевского лилипута
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кожедуб ruslan, ну , так вперёд!
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