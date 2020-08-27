Путіну в Криму подарували кілограм асфальту. Відео

Президенту Росії Володимиру Путіну подарували кілограм асфальтобетонного покриття траси "Таврида", рух по якій він відкрив 27 серпня.

Про це повідомило РИА Новости. Путін залишив пам'ятний запис у книзі.

Російському лідерові розповіли, що на трасі використовувався асфальт абсолютно нової якості. Його технологію розробили для того, щоб уникнути колійності.

"Володимир Володимирович, ми б хотіли вам презентувати ось такий от сувенір. Це кілограм асфальтобетонного покриття на трасі "Таврида", – сказав Андрій Волков, головний технолог АТ "ВАД", що здійснює будівництво.

Траса "Таврида" – автодорога першої технічної категорії. Вона з'єднає Керч, Феодосію, Сімферополь, Бахчисарай і Севастополь. Вартість проекту перевищила 140 млрд рублів. До кінця 2020 року буде введено в експлуатацію 250,7 км від Керчі до Севастополя. Дорога має чотири смуги. Завершення будівництва траси заплановано на кінець 2023 року.

Путіну подарували кілограм асфальту (Kremlin.ru)

Президент РФ відкрив рух по трасі "Таврида" (Kremlin.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін 27 серпня прибув до анексованого Криму, щоб взяти участь в запуску руху побудованими ділянками траси "Таврида", яку прозвали "дорогою смерті".