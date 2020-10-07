Стало відомо, хто зі світових лідерів привітав Путіна з днем народження

Obozrevatel Новини Росії 15:53, 7.10.2020 Оновлено: 15:53, 7.10.2020

У день народження російського президента Володимира Путіна йому зателефонували лідери кількох держав, більшість з них – глави колишніх радянських республік.

Їхній перелік, а також коротку інформацію про іншу тематику переговорів опублікував Telegram-канал Пул N3.

Лідера Російської Федерації привітали:

  • президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв,

  • прем'єр-міністр Республіки Вірменія Нікол Пашинян,

  • президент Білорусі Олександр Лукашенко,

  • прем'єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху,

  • прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді,

  • президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв,

  • перший Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв,

  • президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон,

  • президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов,

  • президент Республіки Узбекистан Шавкат Мірзієєв.

"У розмовах з кожним з лідерів порушувалися питання розвитку двосторонніх відносин. У ряді бесід з керівниками країн-членів СНД, зокрема, обговорювалося військове протистояння в зоні нагірно-карабахського конфлікту, а також загострилася ситуація в Киргизії", – говориться в повідомленні.

Путина по телефону поздравили представители 10 государств
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Раніше OBOZREVATEL розповів про п'ять незручних ситуацій, в які потрапляв президент Росії.

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