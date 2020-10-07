Стало відомо, хто зі світових лідерів привітав Путіна з днем народження
Президент Росії Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року
У списку тих, хто привітав його у телефонній розмові – офіційні особи 10 держав
У день народження російського президента Володимира Путіна йому зателефонували лідери кількох держав, більшість з них – глави колишніх радянських республік.
Їхній перелік, а також коротку інформацію про іншу тематику переговорів опублікував Telegram-канал Пул N3.
Лідера Російської Федерації привітали:
президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв,
прем'єр-міністр Республіки Вірменія Нікол Пашинян,
президент Білорусі Олександр Лукашенко,
прем'єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху,
прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді,
президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв,
перший Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв,
президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон,
президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов,
президент Республіки Узбекистан Шавкат Мірзієєв.
"У розмовах з кожним з лідерів порушувалися питання розвитку двосторонніх відносин. У ряді бесід з керівниками країн-членів СНД, зокрема, обговорювалося військове протистояння в зоні нагірно-карабахського конфлікту, а також загострилася ситуація в Киргизії", – говориться в повідомленні.
Раніше OBOZREVATEL розповів про п'ять незручних ситуацій, в які потрапляв президент Росії.