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"Йому Росія остогидла": Путіну порадили здатися

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Остання "Пряма лінія" президента Росії Володимира Путіна показала, що його реальний рейтинг у країні перебуває на рівні близько 7%.

"Насправді, йому Росія вже остогидла". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

В контексті одного з варіантів вирішення "проблеми 2024" – продовження перебування Путіна при владі після закінчення поточної президентської каденції – поглинання Росією Білорусі – журналіст зауважив: це неможливо з цілої низки причин.

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради

Офіційний сайт президента Росії

Зокрема, Яковенко переконаний: по-перше, білоруський народ і політикум будуть "чинити опір до останнього". По-друге, якби таке поглинання і сталося, воно б не мало для Путіна того політичного ефекту, як у 2014 році мала окупація частини території України. "Того ресурсу, перш за все, психологічного, сьогодні немає", – констатував журналіст.

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На його думку, найкращим варіантом "усунення від влади" Путіна був би такий: "Взяти квиток до Гааги, поїхати і здатися. Тоді він буде ціліший і проживе довше".

Водночас Яковенко впевнений: "На цей варіант він не піде, а піде на якийсь абсолютно антиконституційний варіант. Я навіть не хочу перераховувати ці варіанти, тому що деякі з них можуть загрожувати серйозними втратами для людства".

"Путіну – або в тюрму, або в могилу. Інших варіантів усунення від влади у нього немає. Але, думаю, він чинитиме опір усіма силами. Власне кажучи, він і зараз це робить", – заявив журналіст.

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Нагадаємо, раніше в коментарі OBOZREVATEL журналіст Аркадій Бабченко заявив: поглинання Білорусі Росією неминуче, президенту країни Лукашенку загрожує велика небезпека.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Ігор ЯковенкоВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Су ка, где вы находите таких долб оёбов?
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Mega Death
Mega Death
Каждый мечтает по своему))
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леня зе
леня зе
та хай свое мнение звиздит с задним дружком на кухне.факты в студию,педофил(ИМХО)
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, вот потому "Ему Россия осточертела" ...
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