САНИТАРЫ, САНИТАРЫ!

или

О ПОЛЬЗЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В разговоре со своим французским коллегой человек, называющий себя "президентом" России, предположил, что один скрывающийся в настоящее время в Германии баламут и шантажист, мог сам принять произведенный в Латвии яд "Новичок" назло своей исторической родине.

В своем видеообращении к участникам сессии Генассамблеи ООН тот же называющий себя "президентом" России человек то ли предложил, то ли пригрозил испытать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V на сотрудниках штаб-квартиры ООН. Причем совершенно безвозмездно, то есть даром.

В интересах сохранения того, что осталось от престижа России, кому-то, кажется, уже пора самоизолироваться от общения с внешним миром.

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