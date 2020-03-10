10 марта президент России Владимир Путин выступил в Госдуме РФ. Он сделал ряд заявлений о конституционной реформе и о своем видении полномочий главы государства.

Что происходит – понять очень трудно. И вот, почему.

Пока еще не приняты никакие поправки в конституцию (голосование – 22 апреля), но депутаты уже объявляют конституцию новой и предлагают новые выборы в Думу и новые выборы президента. Это очевидное безумие.

Среди депутатов много сумасшедших. В этом нет никаких сомнений. Но точно так же нет никаких сомнений в том, что с такими предложениями ни один депутат от своего имени никогда не выступит. Никакой депутат, а тем более Карелин, никогда бы не вылез с такими предложениями от своего имени. Эти предложения просто озвучивают четкий приказ администрации президента.

Это хуже, чем бред. Это правда. Это честное заявление, которое говорит: "Голосование 22 апреля не имеет абсолютно никакого значения. Мы, депутаты, решаем всё за вас. И мы, депутаты, ничего не решаем – всё решает администрация президента. Лично президент Путин всё решил. То, какими дурацкими фиговыми листочками эта чепуховина прикрывается, не имеете никакого значения. Давайте торопиться". Вот, что сказал депутат Карелин. Больше ничего.

Владимир Путин

Но то, что его в ту же секунду, с колес, эти слова поддержал Володин, что в ту же секунду, с колес, эти слова поддержал Жириновский, и что через 5 минут в Думу с колес приехал Путин – математически строго доказывает, что Карелин тут вообще ни при чем. Что он просто прочел по бумажке то, что ему приказали. Володин завелся с пол-оборота, и ясно, что он, как и Карелин, сделал это по приказу. И то, что Путин в первый и в последний раз за 20 лет мгновенно прибыл в Думу, тоже о чем-то говорит.

Всё это было расписано и согласовано. Иначе это чудо объяснить невозможно.

Но что же это за сценарий такой? Согласно сценарию, написанному лично Путиным, депутаты от "Единой России" должны предложить досрочные выборы, после чего Путин должен им сказать: "Ребята, вы дураки! Никаких досрочных выборов не будет! Правильно выступил Зюганов, который сказал, что выборы не нужны".

Путин – лидер партии "Единая Россия". И он пишет сценарий, согласно которому эта партия в глазах всех выступает идиотами, которых он, Путин, публично одернул и публично поддержал депутата Зюганова.

Это первая часть абсурда.

А вот вторая. Путину предлагают корону на вечные времена. Дальше Путин ведет себя в точном соответствии с обычной логикой, которую Пушкин описан в "Борисе Годунове". Бюрократический этикет предполагает в ответ на вожделенное назначение покряхтеть, покашлять и сказать: "Ну, я не знаю, я не готов, есть много других, более достойных, давайте еще раз подумаем".

Это понятно. Не понятно другое: зачем за полтора месяца до голосования всё это устраивать? Единственный смысл, который приходит в голову, заключается, как мне кажется, вот в чем.

У Путина есть два варианта остаться у власти. Вариант первый. Люди идут на голосование за абсолютно безумные поправки (здесь надо сказать, что абсолютно все внесенные поправки – абсолютный треш, резанная бумага, кукла). После этого объявляется, что теперь принята новая конституция и нужно по новой выбирать президента.

А дальше – развилка. Я был уверен, что после этого Путин уйдет – уйдет с почетом, на белом коне, сказав: "Ну вот, теперь новая конституция, новый президент, я свое отработал". Теперь же выясняется, что никуда он не уйдет.

Но развилка заключается в том, что в первом случае люди шли бы голосовать за какие-то непонятные социальные поправки, и только потом конституционный суд сообщил бы им, что на самом деле они проголосовали за новый срок Путина – метили в ворону, а попали в корову. Это вариант номер один.

Вариант номер два огласили сегодня: что люди с самого начала будут знать, что они голосуют не за какого-то бога, союз мужчины и женщины и индексацию пенсий. Они голосуют за индексацию Путина, за то, что Путин останется навсегда.

Зачем Путин открыл эти карты изначально, я понять не могу. Ответ: "Он не хотел, чтобы люди потом говорили: нас обманули, мы купили кота в мешке, мы не знали, что покупали" - это, конечно, ответ. Но мне этот ответ кажется неубедительным.

До голосования еще полтора месяца, ситуация в стране довольно паршивая, рубль припал. И в этой обстановке все оппозиционеры будут кричать: не делайте этого, не голосуйте за вечный срок Путина. Ну, ладно, оппозиционеры ничего не могут, эта величина пренебрежимо мала. Но многие люди задумываются: Путин действительно надоел, Путин достал, от Путина устали, и голосовать за вечный срок для него – это довольно рискованная идея.

Совсем другая история – если проголосовали за какую-то чепуховину, за какие-то социальные надбавки, потом Путин выставился в президенты, и тут уж, хочешь не хочешь, ты голосуешь либо за Путина, либо за Зюганова и Жириновского. И с отвращением, отплевываясь и ругаясь, все-таки проголосуешь за Путина, потому что нельзя же Жириновского президентом России делать.

А теперь Путин изначально заявляет: я иду навсегда. Зачем это делать? Какой в этом смысл?

Ну и, наконец, Путин как всегда так говорил, что то, что он говорил, понять невозможно. Вроде я остаюсь, и ухожу, нужна сменяемость и не нужна сменяемость. Обычный поток сознания. Галиматья, которую можно понимать как угодно.

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