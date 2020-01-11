Путін може зробити Зеленському спокусливу пропозицію через воду до Криму – Бабін

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що Росія спробує вирішити проблему з водопостачанням анексованого Криму шляхом торгу з українським керівництвом.

"Військовий варіант вирішення проблеми також виключати не можна, але поки що ймовірність його мінімальна", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Заяви російської влади з цього приводу однозначні. Росія розписалася у неспроможності знайти джерела води для промисловості і сільського господарства Криму. Вона розуміє, що відсутність води означає деокупацію Криму", – заявив він. Виходячи з цього, Бабін припустив, що Кремль "за будь-яку ціну намагатиметься отримати воду Північно-Кримським каналом".

Крим без води

За оцінками експерта, зараз у Росії не розглядається силовий сценарій. "Навіщо їм витрачати колосальні ресурси на військову операцію, якщо вони можуть просто все "парєшать". Вони розраховують на те, що Україна піде на певні поступки".

Бабін припустив, що "за воду до Криму Кремль, швидше за все, пропонуватиме звільнення кількох десятків політичних заручників". Експерт не виключив, що з гуманітарних міркувань українська влада може піти на таку угоду.

Нагадаємо, під час візиту до анексованого Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще треба попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року у Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

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